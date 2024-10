Финансовые новости: Перспективы развития удаленной идентификации клиентов финансовых организаций: доклад Банка России

Source: MIL-OSI Russian Language News

Цифровизация финансовой сферы, развитие дистанционных каналов обслуживания создали запрос на удаленную идентификацию клиентов финансовых организаций. Банк России предлагает обсудить направления дальнейшего развития этого института, необходимость внедрения новых механизмов и технологических решений, а также возможные риски и способы их минимизации.

Например, несмотря на активное применение новых технологий, в том числе аудио- и видеосвязи, личное присутствие клиента до сих пор требуется при открытии счета в банке. Это связано, в частности, с угрозами в сфере информационной безопасности, включая подмену личности с помощью алгоритмов искусственного интеллекта. Банк России и Росфинмониторинг планируют разработать специальное регулирование, которое позволит банкам идентифицировать клиентов по видеосвязи, но такая возможность, как предполагается в докладе, будет предоставлена только в рамках экспериментального правового режима. Отдельное внимание в докладе уделяется проблеме идентификации, которую проводят банковские платежные агенты. Фото на превью: Stock-Asso / Shutterstock / Fotodom

