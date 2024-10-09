Финансовые новости: О начале торгов акциями ПАО “Корпоративный центр ИКС 5”

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления “08” октября 2024 года приняты следующие решения:

определить:

“09” января 2025 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Акции обыкновенные Полное наименование Эмитента Публичное акционерное общество “Корпоративный центр ИКС 5” Тип ценных бумаг Акции обыкновенные Регистрационный номер выпуска, дата регистрации 1-01-16812-A от 27.05.2024 Номинальная стоимость 1 164,26 рубля Количество ценных бумаг в выпуске 271 572 872 штук ISIN код RU000A108X38 Уровень листинга Первый уровень

Информация о присвоенном торговом коде будет опубликована дополнительно.



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