Финансовые новости: О начале торгов акциями ПАО “Корпоративный центр ИКС 5”

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления “08” октября 2024 года приняты следующие решения:
определить:
- “09” января 2025 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
|Наименование ценной бумаги
|Акции обыкновенные
|Полное наименование Эмитента
|Публичное акционерное общество “Корпоративный центр ИКС 5”
|Тип ценных бумаг
|Акции обыкновенные
|Регистрационный номер выпуска, дата регистрации
|1-01-16812-A от 27.05.2024
|Номинальная стоимость
|1 164,26 рубля
|Количество ценных бумаг в выпуске
|271 572 872 штук
|ISIN код
|RU000A108X38
|Уровень листинга
|Первый уровень
Информация о присвоенном торговом коде будет опубликована дополнительно.
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