Учимся понимать близких и общаться с детьми: на ВДНХ пройдут лекции к Всемирному дню психического здоровья

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

ВДНХ приглашает москвичей на тематические мероприятия, приуроченные к Всемирному дню психического здоровья. Он отмечается 10 октября. Гостям расскажут о том, как воспитать уверенного в себе ребенка, минимизировать вовлечение в гаджеты и с помощью сказок решать проблемы в поведении.

Лекции для родителей

13 октября в 15:00 в строении 74 пройдет лекция «Родительские установки: как они мешают успешности детей». Ее прочитают детский психолог, арт-терапевт Ирина Аксенова и детский психолог, автор сказок для детей и взрослых, эмоционально-образный терапевт Надежда Локтева. Гости узнают, как малыши получают установки с помощью слов, жестов и поступков и как заменить уже сложившиеся негативные убеждения на полезные и поддерживающие. Встреча будет интересна родителям, имеющим детей в возрасте до 10 лет, а также будущим папам и мамам. На лекцию можно прийти с детьми в возрасте от пяти до 10 лет. Для маленьких гостей проведут диагностику с помощью рисуночных тестов и беседы. Родители получат рекомендации психологов по вопросам воспитания и детских кризисов.

Лекцию «Дети плюс гаджеты. Что делать, если ребенок ничего не хочет и сидит в телефоне» можно послушать 22 октября в 11:00. Она будет интересна родителям, у которых есть дети в возрасте от двух до 16 лет. Ирина Аксенова и Надежда Локтева расскажут, как гаджеты влияют на развитие ребенка, как установить разумные границы для их использования, что поможет отвлечь детей от экрана и увлечь их реальным миром. На встречу можно прийти с детьми в возрасте от пяти до 10 лет. Для них проведут диагностику с помощью рисуночных тестов и интерактивных упражнений, а родителям дадут рекомендации.

10 ноября в 15:00 родителей, имеющих детей в возрасте от трех до 15 лет, приглашают на лекцию «Половое воспитание. Как и когда говорить с детьми о важном». Детские психологи Ирина Аксенова и Наталья Пильникова расскажут о возрастных особенностях полового воспитания, которые важно учитывать с самого раннего возраста, а также о том, как научить ребенка здоровому восприятию себя и других. На мероприятие можно прийти с детьми в возрасте от пяти до 10 лет. Для них проведут диагностику с помощью рисуночных тестов и интерактивных упражнений.

24 ноября в 15:00 пройдет лекция «Как воспитать уверенного в себе ребенка. Секреты успешного родительства». Ее прочитают Наталья Пильникова и Елена Кузнецова, семейный психолог, директор Института психологии Sargi, член московского отделения Федерации психологов образования. Они расскажут о том, на чем основана уверенность, как она формируется, как укрепить самооценку ребенка и при этом не перехвалить его. Кроме того, психологи проведут занятие по песочной терапии с детьми в возрасте от пяти до 10 лет.

Родителей, у которых есть дети в возрасте от двух до 12 лет, приглашают на лекцию «Чем полезны сказки для родителей. Как через сказку корректировать проблемы в поведении. Как создать личную терапевтическую сказку для своего ребенка». Она пройдет 10 декабря в 11:00. Гости узнают о том, как сказки помогают в воспитании детей, в том числе спасают от капризов, тревоги, непослушания. Кроме того, им расскажут, какие произведения читать не рекомендуется. Детей в возрасте от пяти до 10 лет ждет арт-терапевтическое занятие, которое проведут психологи Надежда Локтева и Ирина Аксенова.

Вход на все мероприятия свободный, количество мест ограниченно. Необходимо предварительно зарегистрироваться.

События лектория ВДНХ

24 ноября в 14:00 в павильоне «Рабочий и колхозница» можно послушать лекцию «Мозг и восприятие красоты». Гости узнают о том, как мозг реагирует на красоту и может ли она быть объективной. Об этом и многом другом расскажет Ольга Сварник, кандидат психологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории психофизиологии имени В.Б. Швыркова Института психологии Российской академии наук.

7 декабря в 14:00 на этой же площадке пройдет дискуссия «Психология цвета и другие аспекты арт-терапии: это работает?». Ольга Сварник и доцент кафедры психотерапии и психологического консультирования Московского института психоанализа Татьяна Попова обсудят, как работают разные виды психотерапии и арт-терапия, а также поговорят о том, действительно ли цвета могут влиять на человека.

Регистрация на все мероприятия лектория ВДНХ будет открываться за неделю до каждого из них. Они проводятся в поддержку нацпроекта «Образование». Подробнее о национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать на этой странице.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.mos.ru/news/item/145010073/

MIL OSI