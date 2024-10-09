«Ученые работают, чтобы сделать этот мир лучше»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Федерико Галло – научный сотрудник Центра нейроэкономики и когнитивных исследований Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ . В 2023 году он стал обладателем награды «За особые достижения в карьере и общественной жизни среди иностранных выпускников НИУ ВШЭ». В интервью Федерико рассказал о том, как пришел в науку и почему в ней остался, а также раскрыл секрет действенного средства против старости.

Начало пути: от древнегреческого к нейронаукам

С самого детства я очень любил книги, особенно книги о науке, истории, английском языке. Я учился в классической школе, то есть изучал древнегреческий и латынь, античность. Я был очень любознательным ребенком, и мне повезло, что моя семья и друзья всегда поддерживали во мне эту пытливую исследовательскую натуру. Тогда я понял, что хочу связать свою жизнь с наукой, но не знал, с какой именно областью.

Сначала я решил, что хочу стать астрофизиком, и поступил на физический факультет. Но вскоре понял, что меня больше привлекает математика, и думал сменить специальность. Тогда моя мама, учитель старших классов, посоветовала обратить внимание на нейронауки. В то время это была совершенно новая область исследований. Меня привлекало то, что в ней соединялись несколько областей знания, в том числе точные науки, психология, лингвистика. Мне и сейчас кажется, что междисциплинарность — самая замечательная и сильная сторона нейронаук.

В 2011 году я поступил в Миланский университет. Первое занятие у нас вел профессор Андреа Моро. Между прочим, ученик самого Ноама Хомского, одного из самых важных интеллектуалов XX века, повлиявшего на становление когнитивных наук в мире. Меня завораживал не столько сам предмет, который Андреа преподавал, сколько его подход к науке. Когда пришло время писать диплом, я очень хотел, чтобы он стал моим научным руководителем. Но так сложилось, что Андреа получил новую важную позицию, и у него не хватало времени заниматься научным руководством. Тогда он порекомендовал обратиться к его замечательному коллеге профессору Джубину Абуталеби.

Джубин занимался темой билингвизма. Еще до нашего официального знакомства мы случайно столкнулись с ним в университетских коридорах. Он уже знал, что я собираюсь писать у него диплом, и с ходу спросил, с какой возрастной группой я хотел бы работать. Честно говоря, я немного растерялся, поскольку еще не успел об этом подумать. Но ответил, что меня интересуют пожилые, ведь весь мир постепенно стареет. В тот момент ученые как раз начали изучать связь билингвизма и старения.

На следующее утро я уже был у Джубина в лаборатории. Наша с ним дружба и тесное сотрудничество продолжаются до сих пор, а тема билингвизма и старения стала главным фокусом в моих исследованиях.

Безусловно, все знания, полученные и в школе, и в университете, мне очень помогли, но не они стали решающими в моем становлении как ученого. Главное – это люди, с которыми сталкивает тебя жизнь. Мне очень повезло: мои научные руководители, семья, друзья, моя невеста Лиза всегда принимали и поддерживали меня.

О работе в России: «В Вышке ты занимаешься наукой и не замечаешь, в России ты, в Италии или на Филиппинах»

У Джубина есть друг и коллега Андрей Мячиков, ведущий научный сотрудник Института когнитивных нейронаук Вышки. Вместе с другим коллегой из ВШЭ, Юрием Штыровым, они предложили мне стать связующим звеном в коллаборации между Миланом и Москвой. Андрей покорил меня уже тем, что специально прилетел познакомиться со мной в Милан задолго до открытия конкурса на аспирантскую позицию. В итоге я получил стипендию от правительства и от Вышки и переехал в Москву в аспирантуру на программу по когнитивным наукам. При этом, когда я уже собрался в Россию, мне пришло приглашение в Барселону, я получил престижную стипендию им. Марии Кюри. Однако я был настолько воодушевлен сотрудничеством с моими будущими научными руководителями, что у меня даже мысли не возникло рассмотреть новое предложение и поменять решение.