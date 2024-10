«Ученые работают, чтобы сделать этот мир лучше»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет "Высшая школа экономики" –

Федерико Галло – научный сотрудник Центра нейроэкономики и когнитивных исследований Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ. В 2023 году он стал обладателем награды «За особые достижения в карьере и общественной жизни среди иностранных выпускников НИУ ВШЭ». В интервью Федерико рассказал о том, как пришел в науку и почему в ней остался, а также раскрыл секрет действенного средства против старости.

Начало пути: от древнегреческого к нейронаукам С самого детства я очень любил книги, особенно книги о науке, истории, английском языке. Я учился в классической школе, то есть изучал древнегреческий и латынь, античность. Я был очень любознательным ребенком, и мне повезло, что моя семья и друзья всегда поддерживали во мне эту пытливую исследовательскую натуру. Тогда я понял, что хочу связать свою жизнь с наукой, но не знал, с какой именно областью. Сначала я решил, что хочу стать астрофизиком, и поступил на физический факультет. Но вскоре понял, что меня больше привлекает математика, и думал сменить специальность. Тогда моя мама, учитель старших классов, посоветовала обратить внимание на нейронауки. В то время это была совершенно новая область исследований. Меня привлекало то, что в ней соединялись несколько областей знания, в том числе точные науки, психология, лингвистика. Мне и сейчас кажется, что междисциплинарность — самая замечательная и сильная сторона нейронаук. В 2011 году я поступил в Миланский университет. Первое занятие у нас вел профессор Андреа Моро. Между прочим, ученик самого Ноама Хомского, одного из самых важных интеллектуалов XX века, повлиявшего на становление когнитивных наук в мире. Меня завораживал не столько сам предмет, который Андреа преподавал, сколько его подход к науке. Когда пришло время писать диплом, я очень хотел, чтобы он стал моим научным руководителем. Но так сложилось, что Андреа получил новую важную позицию, и у него не хватало времени заниматься научным руководством. Тогда он порекомендовал обратиться к его замечательному коллеге профессору Джубину Абуталеби. Джубин занимался темой билингвизма. Еще до нашего официального знакомства мы случайно столкнулись с ним в университетских коридорах. Он уже знал, что я собираюсь писать у него диплом, и с ходу спросил, с какой возрастной группой я хотел бы работать. Честно говоря, я немного растерялся, поскольку еще не успел об этом подумать. Но ответил, что меня интересуют пожилые, ведь весь мир постепенно стареет. В тот момент ученые как раз начали изучать связь билингвизма и старения. На следующее утро я уже был у Джубина в лаборатории. Наша с ним дружба и тесное сотрудничество продолжаются до сих пор, а тема билингвизма и старения стала главным фокусом в моих исследованиях. Безусловно, все знания, полученные и в школе, и в университете, мне очень помогли, но не они стали решающими в моем становлении как ученого. Главное – это люди, с которыми сталкивает тебя жизнь. Мне очень повезло: мои научные руководители, семья, друзья, моя невеста Лиза всегда принимали и поддерживали меня. О работе в России: «В Вышке ты занимаешься наукой и не замечаешь, в России ты, в Италии или на Филиппинах» У Джубина есть друг и коллега Андрей Мячиков, ведущий научный сотрудник Института когнитивных нейронаук Вышки. Вместе с другим коллегой из ВШЭ, Юрием Штыровым, они предложили мне стать связующим звеном в коллаборации между Миланом и Москвой. Андрей покорил меня уже тем, что специально прилетел познакомиться со мной в Милан задолго до открытия конкурса на аспирантскую позицию. В итоге я получил стипендию от правительства и от Вышки и переехал в Москву в аспирантуру на программу по когнитивным наукам. При этом, когда я уже собрался в Россию, мне пришло приглашение в Барселону, я получил престижную стипендию им. Марии Кюри. Однако я был настолько воодушевлен сотрудничеством с моими будущими научными руководителями, что у меня даже мысли не возникло рассмотреть новое предложение и поменять решение.

Свои аспирантские годы я вспоминаю с большой теплотой и благодарностью. Я вел исследование в Центре нейроэкономики и когнитивных исследований, ныне это часть Института когнитивных нейронаук. Меня вдохновляло доверие, которое мне оказывали старшие коллеги, хотя я был лишь молодым аспирантом. Я чувствовал свободу и независимость как исследователь, но при этом всегда мог рассчитывать на внимание и поддержку «старших». Это позволило мне стать по-настоящему зрелым, самостоятельным исследователем. Большое спасибо моим научным руководителям и сотрудникам центра Андрею Мячикову, Юрию Штырову, Виктории Моисеевой, Анне Шестаковой за то, что всегда верили в меня. Институт когнитивных нейронаук стал для меня домом, при этом я не чувствовал себя иностранцем, который оказался в российской академической среде. Благодаря возможностям, которые дает Вышка, ты занимаешься наукой и не замечаешь, в России ты, в Италии или на Филиппинах. После аспирантуры я поступил на программу постдоков. Сейчас я, наверное, один из старейших сотрудников Института когнитивных нейронаук. Недавно я получил очень престижную стипендию им. Марии Кюри и на время уехал из России. Но я продолжаю работу над своими проектами удаленно, руковожу несколькими магистрантами и аспирантами. Я убедился на собственном примере, как меняется отношение людей, если они видят, что ты уверен в себе и увлечен тем, что делаешь. Это вызывает уважение и даже восхищение. Поэтому одной из важных задач для меня является поддержка юных исследователей, я стараюсь придать им уверенности, дать возможность гордиться собой.

О современной нейронауке, билингвизме и старении: «Я, может быть, скажу неприятную вещь, но старение мозга начинается уже в 20–25 лет!» Основная тема моих исследований — когнитивное старение. Я изучаю, как образ жизни человека влияет на процесс старения, какие факторы могут его замедлить. Я, может быть, скажу сейчас неприятную вещь, но старение мозга начинается уже в 20–25 лет, поэтому очень важно знать, куда нужно инвестировать, чтобы обеспечить себе успешную старость. Одним из мощных факторов, замедляющих когнитивное старение, является билингвизм. Билингвизм — это необязательно свободное владение двумя языками с рождения. Современный подход трактует его как владение вторым языком хотя бы на каком-то уровне. Даже если вы начнете изучать иностранный язык во взрослом возрасте, вы станете билингвом и пополните копилку своего когнитивного резерва. Когнитивный резерв — это накопительный счет нашего мозга, мы его пополняем в течение жизни, когда получаем образование, новые навыки, занимаемся спортом. В старшем возрасте, когда мозгу требуются дополнительные ресурсы для продолжения привычной деятельности, он начинает постепенно использовать средства на этом счету. Если в течение жизни удалось накопить много средств, мозг сможет их расходовать долго и нормально функционировать, несмотря на возрастные изменения. Наши недавние исследования показали, что не только сам факт изучения второго языка, но и его выбор может повлиять на работу мозга в старости. Оказывается, близкие языки, то есть похожие друг на друга, как, например, испанский и португальский, в перспективе полезнее для мозга, чем языки далекие, с кардинально разной грамматической и лексико-семантической структурой. Когда мы начинаем изучать новый язык, мы, безусловно, тренируем наш мозг, он учится переключаться между языковыми системами и не смешивать их. Если языки далекие, человеку сначала сложнее дается изучение, но при этом он легко может разделять родной и иностранный язык и не путать их. Если языки близкие, человек гораздо легче осваивает новый язык, но, чтобы не смешивать две системы, мозгу приходится постоянно находиться в напряжении. То есть при изучении китайского, например, мозг русских сильно напрягается в начале, но потом расслабляется и ленится, а вот в случае с белорусским находится в тонусе постоянно. Так что в качестве лекарства от старости полезнее учить близкие языки. О будущем и самоотверженности ученых Сейчас мы с коллегами работаем над масштабным проектом: это метаанализ, в котором сравниваются все защитные факторы с точки зрения их положительного влияния на благополучное старение. Возможно, у меня предвзятый взгляд, но мне кажется, что одно из самых приоритетных направлений в науке — это поиск решений для борьбы с нейродегенеративными заболеваниями, например с деменцией, вызванной болезнью Альцгеймера. С каждым годом количество диагнозов возрастает. Мы должны хорошо изучить причины и механизм развития заболевания, а дальше уже искать подходящее лечение. В этом смысле билингвизм — один из важных и, главное, экономически выгодных для государства инструментов борьбы с когнитивными нарушениями в старости. В исследовательской работе для меня важно ощущать, что своими открытиями, результатами мы делаем этот мир лучше. На мой взгляд, именно стремление к совершенствованию мира должно быть целью ученого. Жаль, что многие сегодня об этом забывают. В каком-то смысле я идеалист. Наука не должна преследовать корыстных коммерческих целей. Самая важная ее часть — самоотверженность. Я надеюсь, что буду уходить из лучшего мира по сравнению с тем, в который пришел.

https://www.hse.ru/news/science/971833712.html

