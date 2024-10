Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На площадках фестиваля «Золотая осень», который проходит в Москве с 4 по 13 октября, организованы специальные гастрономические шале. В центре столицы и в округах можно попробовать как традиционные сезонные блюда, так и новинки из уникальных сет-меню.

В центре гастрономического удовольствия

Несколько таких площадок расположено в центре столицы. Например, на Тверской площади готовят на гриле сочные стейки из форели в цитрусовом маринаде, а также хрустящие баклажаны с томатами, цветную капусту в кляре с ореховым соусом, тыквенный боул с курицей и сыром фета и согревающий в холодные дни пряный тыквенный суп.

Любителям сладкого предлагают попробовать гречишные вафли с различными вариациями шоколада, сочный яблочный пирог и чизкейк с инжиром. Из напитков в меню традиционный осенний смородиновый пунш, латте «Яблоко в карамели» и раф «Рафаэлло».

На площади Революции гости могут отведать блины с медом, печеными яблоками, кедровыми орехами и взбитыми сливками. Кроме того, есть начинки из жареных лисичек, варенья из сосновых шишек. А еще здесь предлагают тыквенные блины с творогом.

Помимо мучного и сладкого, в меню есть телятина на гриле с молодым картофелем и овощами, а также сочный бургер с мурманской треской.

Ассортимент напитков также разнообразен: в шале предлагают взвар из сухофруктов, осенний тыквенный латте с корицей и имбирем и сваренный по старинному русскому рецепту медовый сбитень с клюквой.

Продукцию более чем из 65 регионов представят на московском фестивале «Золотая осень»

Лавандовое какао и тыквенный раф

На фестивале «Золотая осень» сезонные сет-меню различных ресторанов представлены и в округах столицы.

В парке «Бригантина» на Коптевском бульваре посетителям фестиваля предлагают блюда из смокера: вкуснейшие свиные ребрышки с беби-картофелем и брискет. Кроме того, в меню есть свежая булочка с рваной свининой.

На улице Теплый Стан (владение 1б) готовят несколько видов тортильи — с кабачком и жаренным на гриле перцем или с тыквой и кедровыми орехами. Здесь также можно попробовать необычное на вкус лавандовое какао.

На Святоозерской улице (владение 1) гостей тоже ждет разнообразное меню. Здесь можно попробовать пирог с тыквой и кедровыми орехами, тыквенный и апельсиновый раф, а также горячий пломбир.

В сквере у Гольяновского пруда гостям предлагают наваристую мясную солянку и скоблянку с грибами. Кроме того, можно приобрести ароматный чай с облепихой или брусникой, а также традиционный осенний напиток с пряностями.

А на улице Матвеевской (владение 2) посетителей фестиваля ждут традиционные мясные блюда: картофель со шкварками и горинским салом, шашлык из белгородской свинины с сурковским чесноком и шашлык по-славянски со стригуновским луком.

Фестиваль «Золотая осень» входит в цикл крупных городских мероприятий «Московские сезоны». Жители и гости столицы могут посещать ярмарки, выставки, фестивали и концерты, сменяющие друг друга на протяжении года. Наряду с «Золотой осенью» в «Московские сезоны» входят также фестивали «Путешествие в Рождество», «Московская весна», «Москва — на волне. Рыбная неделя» и «Времена и эпохи». В их основе — ярмарочная торговля, культурная программа и декоративное оформление города. Особый акцент делается на сезонных продуктах и изделиях ручной работы.

