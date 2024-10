Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Британское агентство Times Higher Education опубликовало результаты рейтинга университетов World University Ranking 2025. В этом году количество представленных в рейтинге высших учебных заведений увеличилось почти на 10 %. Петербургский Политех занял 5 место в рейтинге среди всех российских вузов. Университет показал значительный рост по таким критериям, как количество научных публикаций по отношению к числу научно-педагогических работников, доход от научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и количество зарегистрированных патентов на уникальные разработки.

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого занял 5 строчку в национальном рейтинге вузов России, а в общем зачете университетов мира расположился в группе мест 501–600. Особенно эффективной оказалась работа Политеха по трансферу знаний: университет получил вдвое больше баллов за число зарегистрированных патентов на изобретения, чем годом ранее.

Кроме того, высокий балл СПбПУ получил за международную деятельность. Также по сравнению с показателями аналогичного рейтинга прошлого года на 5% вырос доход от научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по отношению к числу профессорско-преподавательского состава.

Сейчас уже в международных рейтингах начинает отражаться наша фокусировка на прикладных исследованиях и разработках. Сегодня именно партнёрство с индустрией, трансфер технологий являются нашими сильными сторонами, за счет которых мы получаем преимущество в конкурентной борьбе. Впрочем, публикационная активность, особенно в части высококвартильных статей, где вполне востребованы прикладные знания, тоже может быть одним из наших направлений развития , — комментирует ректор СПбПУ Андрей Рудской.

В то же время проректор по международной деятельности Дмитрий Арсеньев отмечает: «В существующих условиях может быть непросто работать на международном рынке, но нам это удаётся в полной мере. Мы сохраняем наши лидирующие позиции по доле иностранных студентов за счёт продуманной кластерной политики взаимодействия с перспективными мировыми регионами и большого спектра мероприятий, обеспечивающих продвижение российского инженерного образования как бренда».

Конкуренция среди мировых научно-исследовательских университетов растёт с каждым годом. Мы видим признание эффективности нашей политики поддержки разработок импортоопережающих технологий и развития технологического предпринимательства. За счёт этого значительно увеличилось количество зарегистрированных нашими учеными патентов. Мы планируем работать в этом направлении и дальше, а также уделить особое внимание укреплению связей с дружественными странами для улучшения позиций Политеха на международной арене , — отметила и. о. проректора по перспективным проектам СПбПУ Мария Врублевская.

С результатами рейтинга World University Ranking 2025 можно ознакомиться по ссылке.

World University Ranking — один из самых престижных рейтингов университетов в мире, который составляется британским агентством Times Higher Education. При составлении рейтинга учитываются образовательная деятельность университета, научные исследования, а также системы трансфера знаний и международная деятельность — всего эксперты оценивают 18 показателей эффективности работы вузов. В рейтинге представлены ведущие мировые научно-исследовательские университеты.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.spbstu.ru/media/news/achievements/top-5-v-rossii-peterburgskiy-politekh-v-reytinge-the-wur-2025/

MIL OSI