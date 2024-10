Студенты СПбГАСУ посетили лекцию представителя компании «РОКВУЛ»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Ведущий специалист по развитию обучения компании «РОКВУЛ» Наталья Пахомова прочитала студентам СПбГАСУ лекцию о повышении энергоэффективности зданий и пожарной безопасности за счёт строительных материалов. Представитель компании пояснила, что эти вопросы очень актуальны, а поэтому будут интересны и полезны старшекурсникам как для написания выпускных квалификационных работ, так и в целом для повышения их профессиональных компетенций.

«РОКВУЛ» – крупнейший производитель изоляционных материалов и решений из каменной ваты. 25 лет назад компания запустила своё первое производство в России. Сегодня тепло- и звукоизоляция «РОКВУЛ» выпускается в Подмосковье, Выборге, Челябинской области и Татарстане. Рассказывая о преимуществах продуктов и решений из каменной ваты, конструкциях и их применении, Наталья Пахомова обратила внимание студентов на то, что сырьё и компоненты материалов – исключительно российские, что повышает их доступность.

«Наша компания разработала цикл лекций по различным направлениям: энергоэффективности, пожарной безопасности, технологии производства строительных материалов, в том числе каменной ваты. Поэтому нам есть что рассказать любому факультету, курсу профильных вузов. Мы накопили достаточно большой опыт, связанный с производством и использованием каменной ваты, и хотим делиться нашей экспертизой, продвигать безопасные, энергоэффективные, пожаробезопасные решения и продукты. Мы тесно взаимодействуем с СПбГАСУ и, со своей стороны, заинтересованы в совместной подготовке востребованных специалистов», – пояснила Наталья Пахомова.

Доцент кафедры металлических и деревянных конструкций СПбГАСУ, кандидат технических наук Стефания Миронова предложила расширить взаимодействие и по возможности совместно разрабатывать тему магистерских работ. Оказалось, что у компании «РОКВУЛ» тоже есть опыт такого сотрудничества, и она готова его наращивать. Кроме того, компания практикует организацию стажировок.

Студентка четвёртого курса кафедры технологии строительного производства Анита Агзамова наслышана об этой компании. В строительстве здания, которое она планирует взять в качестве объекта для ВКР, используется утеплитель для стен «РОКВУЛ».

«В ходе данной лекции я наглядно увидела, как это применяется на практике. Формат таких лекций очень интересен и эффективен, поскольку мы знакомимся не с учебно-теоретическими проектами, а с практическими решениями. Полезно узнать о них, о том, какие новейшие технологии внедряются в отрасли. Возможность стажировки тоже вдохновляет, мотивирует и открывает путь в профессиональную сферу», – рассказала Анита.

Специалист Центра студенческого предпринимательства и карьеры СПбГАСУ Алла Кадырова напомнила студентам, что подобные встречи с представителями отрасли продолжатся, но это не единственный вариант содействия в трудоустройстве со стороны нашего вуза. Так, в Центре студенческого предпринимательства и карьеры обучающимся помогают составить резюме, консультируют по вопросам поиска работы, предлагают вакансии по специальности от партнёров университета.

«Если же вы не рассматриваете работу по найму, а намерены заняться предпринимательством, то приглашаем вас принять участие в хакатонах, акселераторах, инкубаторах – федеральных проектах, в рамках которых на пути к реализации своей идеи вы сможете собрать команду, разработать экономическую модель, познакомиться с партнёрами и даже получить финансирование. Также мы помогаем реализовать программу “Стартап как диплом”. Это альтернатива традиционной выпускной квалификационной работе или магистерской диссертации, где студенты готовят свой бизнес-проект», – пояснила Алла Кадырова.

