Столичные предприятия увеличили выпуск пищевой продукции при поддержке города

Сегодня столичную пищевую отрасль представляет 290 предприятий, на которых работают свыше 60 тысяч сотрудников. За первые восемь месяцев этого года производители при активной поддержке города увеличили выпуск продуктов питания и напитков. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Промпредприятия Москвы успешно обеспечивают жителей критически важными товарами: одеждой и обувью, лекарствами, медицинским оборудованием, бытовой химией, а также продуктами питания. По поручению Сергея Собянина город оказывает промышленникам всестороннюю поддержку, которая направлена на укрепление технологического суверенитета и создание необходимых объемов востребованной продукции. Так, с января по август 2024 года в Москве отмечен рост выпуска продовольствия. В частности, более чем вдвое увеличилось производство рыбных изделий, на 10 процентов — мясной, а также молочной продукции, на семь процентов — хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, на 16 процентов — напитков. Кроме того, за указанный период столичные предприятия отгрузили пищевой продукции более чем на 472,3 миллиарда рублей, что почти на 20 процентов превышает показатели аналогичного периода 2023-го», — отметил Максим Ликсутов.

С января по август промышленники изготовили свыше 200,9 тысячи тонн колбасных изделий, более 53,8 миллиона банок плодоовощных консервов, около 27 тысяч тонн сыра и творога, примерно 327 тысяч тонн хлеба и хлебобулочных изделий, а также почти 30 тысяч банок фруктовых и овощных соков.

Выпущенные в городе товары востребованы как внутри Московской агломерации, так и в других регионах страны, а также за рубежом. Получить консультацию по развитию экспортного направления бизнеса можно тут. С 2022 года столичные производители несырьевой неэнергетической продукции нашли новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и стран СНГ.

«По итогам первых восьми месяцев 2024-го мясоперерабатывающие фабрики поставили заказчикам товаров почти на 106 миллиардов рублей, а молочные комбинаты — почти на 60 миллиардов. Кроме того, производители хлеба и хлебобулочных изделий осуществили отгрузку более чем на 63 миллиарда рублей. Объем поставок напитков составил 54 миллиарда рублей и превысил результаты января — августа 2023 года на 41 процент», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Москва — крупнейший индустриальный и научно-инженерный центр России. В столице действует более 4,5 тысячи промышленных предприятий, на которых трудятся свыше 750 тысяч человек. Ежегодно здесь открывается 150 новых технологичных компаний и реализуются десятки инвестиционных проектов, которые обеспечивают город дополнительными рабочими местами.

В столице разработали комплекс мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности Москвы для отечественных промышленников и на развитие производства. Созданы комфортные условия для малых, средних и крупных предприятий — сегодня производителям доступно более 20 системных и антикризисных инструментов поддержки.

