Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Решение о создании совместной группы было принято на встрече, которая состоялась на площадке НГУ. В ней приняли участие ректор Казахского национального университета имени аль-Фараби Жансеит Кансеитула Туймебаев, ректор НГУ Михаил Федорук и руководитель фонда «Эндаумент НГУ» Игорь Ким. Основной задачей рабочей группы будет отработка возможностей по открытию филиала по схеме государственно-частного партнерства. До настоящего времени подобных примеров в практике российских вузов не было.

На текущий момент совместно с представителями Казахского национального университета имени аль-Фараби и ассоциацией выпускников НГУ в Казахстане уже проделана большая подготовительная работа по открытию филиала, сформирован перечень естественно-научных и междисциплинарных направлений (профилей) подготовки высшего образования НГУ, которые могут быть интересны для казахстанских абитуриентов филиала НГУ.

Также представители двух вузов подписали соглашение о продлении сотрудничества в образовательной, научной и культурной сферах на 5 лет — до 2029 года. Основные направления:

– разработка и проведение совместных научных исследований и мероприятий по приоритетным направлениям Сторон;

– организация обмена преподавателями и сотрудниками для чтения лекций, проведения учебных занятий, руководства дипломными и диссертационными исследованиями;

– организация академического обмена и стажировок преподавателей, магистрантов и докторантов;

– повышение квалификации профессорско-преподавательского состава и научных сотрудников;

– разработка совместных образовательных программ.

Как отметили ректоры вузов на встрече, в ближайшем будущем основное внимание будет уделяться сотрудничеству в сфере науки, частью которого станут совместные разработки. Также будет усиливаться взаимодействие в образовательной сфере. Для того чтобы добиться этих целей, стороны договорились составить дорожную карту по развитию и расширению сотрудничества двух университетов.

На текущий момент НГУ сотрудничает с 16 ведущими университетами Казахстана, 6 из них — по направлению IT-технологий. Сейчас в Новосибирском государственном университете обучается около 180 казахстанских студентов, преимущественно на факультете естественных наук, в Гуманитарном институте и Институте медицины и медицинских технологий.

Также НГУ активно взаимодействует с вузами Казахстана в научно-исследовательской сфере. Так, преподаватели и сотрудники НГУ регулярно выезжают в Казахстан для чтения лекций, участия в конференциях и совместных полевых экспедициях по геологии и археологии. Ежегодно НГУ принимает участников научных мероприятий и стажировок из ведущих университетов Казахстана. В 2020 г. были подписаны соглашения о сотрудничестве с такими научными организациями Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан, как Институт информационных и вычислительных технологий и Институт истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова. В 2024 г. был заключен меморандум с Дерматовенерологическим диспансером Туркестанской области Республики Казахстан.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.nsu.ru/n/media/news/obrazovanie/sozdana-sovmestnaya-rabochaya-gruppa-ngu-i-kaznu-po-otrabotke-vozmozhnosti-otkrytiya-filiala-v-kazakh/

MIL OSI