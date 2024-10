Собянин: Соцкоординаторы оказали пациентам больниц и их близким 250 тыс. услуг

Source: MIL-OSI Russian Language News

Уникальному московскому сервису «Социальная служба в больницах» исполнилось три года. За это время социальные координаторы оказали пациентам и их близким более 250 тысяч услуг. Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

«Запуская этот проект, мы не сомневались, что он непременно будет востребован. В том, чтобы в больницу приятного мало: госпитализация, даже плановая, нарушает привычный уклад жизни. Беспокойство о собственном здоровье зачастую смешивается с другими переживаниями. Если же речь идет об экстренных случаях, растеряться очень просто», — написал Мэр Москвы.

Перед госпитализированными москвичами встает множество вопросов. Например, как сообщить родным, что случилось, если телефона с собой нет или он разрядился? Кто присмотрит за маленьким ребенком? Как справиться с бытовыми задачами после выписки, если живешь один? Возникают еще сотни других вопросов.

Раньше их решением приходилось заниматься медсестрам и врачам. Это занимало немало времени, отвлекая от прямых обязанностей. Теперь в каждой московской взрослой и детской больнице решение немедицинских проблем взяли на себя профильные специалисты — социальные координаторы. Они приходят на помощь пожилым или одиноким людям, пациентам с инвалидностью и маломобильным москвичам, а также всем, кто в силу разных обстоятельств оказался в трудной жизненной ситуации.

Чтобы обратиться к социальным координаторам, не нужно писать заявление. Специалисты сами каждое утро знакомятся с новыми пациентами, вникают в их проблемы и начинают помогать. При необходимости они привлекают другие ведомства и организации города.

«Если нужно, социальные координаторы помогут с получением услуг надомного обслуживания или круглосуточного ухода в социальных стационарных учреждениях города. В детских больницах они в первую очередь консультируют по различным сервисам социальной защиты. Например, подсказывают, как обратиться в службу ранней помощи в случае выявления особенностей развития», — отметил Сергей Собянин.

Несмотря на типовые ситуации, каждый случай помощи пациентам уникален. За годы работы социальных координаторов накопилось немало успешных историй.

Истории помощи

Так, пожилая пациентка Антонина Ивановна поступила в Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. Из-за плохого самочувствия она не успела сообщить родственникам о том, что ее госпитализировали, а мобильного телефона у нее не было. Да и необходимых вещей женщина с собой не взяла. Социальные координаторы сразу пришли на помощь: связали ее с любимым внуком. Новость о том, что бабушка находится в больнице, застала его врасплох, но молодой человек сразу же сообщил, что привезет все необходимое и обязательно будет навещать Антонину Ивановну. Сейчас она уже дома, а ее близкие регулярно приезжают в гости.

В отделение шоковой реанимации без сознания поступила пациентка Валерия. Она долгое время находилась в коме. Когда Валерия пришла в себя, врачи обратились к социальным координаторам за помощью: нужно было установить ее личность и найти родных. На тот момент девушка не могла говорить. Координаторы подбирали простые слова и короткие вопросы, использовали буквы алфавита, карты городов, ловили каждое ее движение. Таким способом удалось выяснить имя и дату рождения пациентки. После этого координаторы стали изучать социальные сети, подключили к поискам полицию и отряд «ЛизаАлерт». Через неделю нашли отца Валерии, который уже потерял надежду узнать, где находится его дочь.

Татьяна Викторовна самостоятельно пришла в приемное отделение. Врачи осмотрели пожилую женщину и, не найдя причин для госпитализации, попросили социальных координаторов пообщаться с ней. В разговоре выяснилось, что у Татьяны Викторовны есть с собой паспорт, деньги, ключи от квартиры и билет на поезд из Санкт-Петербурга. Она уверяла, что приехала в Москву к своим детям, но не смогла назвать ни их адрес, ни номера телефонов, путала события и даты. Специалисты пришли к выводу, что женщина страдает деменцией. Люди с когнитивными нарушениями часто теряются. Социальные координаторы связались с поисковой службой «ЛизаАлерт» и с их помощью нашли сына Татьяны Викторовны, который, как и она, живет в Санкт-Петербурге. Мужчина незамедлительно выехал за мамой в Москву.

Молодая мама Ольга гуляла с двухлетним сыном на детской площадке, когда внезапно начала терять сознание. Женщину привезли в больницу вместе с ребенком, сообщить об этом она никому не успела. Пока врачи оказывали Ольге необходимую медицинскую помощь, социальные координаторы присмотрели за малышом и связались с мужем женщины. Он приехал в больницу и забрал сына.

