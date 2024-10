Сергей Собянин: В Москве открылся сервис для взаимодействия науки и бизнеса

Source: MIL-OSI Russian Language News

Московский инновационный кластер запустил сервис для налаживания связей между наукой и бизнесом R&D Hub. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«Он поможет быстрее и эффективнее интегрировать научные разработки в реальный сектор экономики. К сервису присоединились две научные организации и 14 вузов столицы, восемь из которых имеют особый статус национального исследовательского университета», — отметил Мэр Москвы.

В их числе — Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Первый московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова и Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана.

Ученые и студенты проводят исследования для последующего внедрения разработок на предприятиях крупного бизнеса. В распоряжении научных коллективов — более 400 лабораторий, оснащенных передовым оборудованием.

Уже поступило более 300 обращений от нефтеперерабатывающих, транспортных, медицинских, металлургических, энергетических, железнодорожных, электросетевых компаний. Каждую заявку сопровождают эксперты и подбирают необходимую лабораторию для реализации проекта.

