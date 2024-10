Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Москомархитектура выпустила градостроительный план земельного участка для возведения жилого дома по программе реновации возле станции метро «Ботанический сад». Проект реализуют в рамках квартальной застройки по адресу: 1-й Ботанический проезд, земельный участок № 1. Об этом сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура) Юлиана Княжевская.

«На земельном участке в 0,36 гектара появится новостройка предельной площадью 15 тысяч квадратных метров. В шаговой доступности от будущего дома находится парковый комплекс, где участники программы реновации смогут устраивать прогулки с детьми, пробежки и тихий отдых в окружении зеленых массивов Главного ботанического сада имени Н.В. Цицина Российской академии наук», — уточнила Юлиана Княжевская.

В 700 метрах от планируемой новостройки находится станция метро «Ботанический сад» и одноименная платформа Московского центрального кольца (МЦК).

Ранее Мэр Москвы рассказал, что с начала года по программе реновации ввели в эксплуатацию 23 дома и передали под заселение 44 жилых комплекса.

Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по программе можно узнать по ссылке.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Только за прошлый год в столице передано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение свыше 47 тысяч человек.

Москва — один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние годы в рамках федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза — с трех до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать на этой странице.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.mos.ru/news/item/145009073/

MIL OSI