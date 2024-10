Роботы-хирурги, трансплантация и исследования. Как Боткинская больница стала научно-клиническим центром

Source: MIL-OSI Russian Language News

Более 90 клинических отделений, флагманский центр экстренной помощи, малоинвазивная хирургия, инновационное оборудование, трансплантация органов, научные исследования и внедрение передовых технологий. Так сегодня выглядит городская клиническая больница имени С.П. Боткина. Недавно она получила новый статус — московский многопрофильный научно-клинический центр (ММНКЦ). Это закономерный итог эволюции, которую больница прошла за последние 10 лет. Корреспондент mos.ru побеседовал с врачами о ее ключевых преобразованиях.

Какие медицинские центры узкого профиля открылись в отремонтированных корпусах, как лечат онкозаболевания на нулевой стадии, какие операции проводят роботы, как новаторы создают передовые технологии и почему им важно признание города — в нашем материале.

От неотложной помощи до трансплантации костного мозга

Трансформация Боткинской больницы началась около 10 лет назад, с тех пор здесь построили и отремонтировали 11 корпусов. В них открывают специализированные медицинские центры, где оказывают полный цикл помощи — от диагностики до лечения и динамического наблюдения.

В 2024-м больница отмечает 114 лет со дня основания. Все эти годы она оказывает экстренную медицинскую помощь по разным направлениям. Мы сохраняем вековые традиции и привносим в работу новые технологии. Создаем уникальные центры узкого профиля, используем инновационное оборудование, развиваем малоинвазивную хирургию, обучаем медиков, проводим научные исследования и разрабатываем передовые методики лечения. Благодаря достижениям последних лет больница получила статус научно-клинического центра Дмитрий Греков заместитель директора по клинической работе Московского многопрофильного научно-клинического центра имени С.П. Боткина

В 2019 году начал работу единственный в столице городской офтальмологический центр — один из самых крупных и современных специализированных центров в России и Европе. В нем лечат любые глазные патологии. Позже модернизировали гематологический корпус, где теперь проводят курсы химио-, иммуно-, таргетной терапии, трансплантацию костного мозга. В центре амбулаторной онкологической помощи под контролем одной команды врачей можно сделать патоморфологические исследования, получить лучевое и хирургическое лечение. Межокружной нефрологический центр специализируется на лечении патологий почек: гемодиализе, заместительной терапии, трансплантации. Еще одно преобразование Боткинской больницы — запуск в 2021 году первого в Москве высокопотокового эндоскопического центра для ранней диагностики онкозаболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Сюда направляют пациентов из группы риска.

«Каждый четвертый пациент в столице имеет новообразования именно в ЖКТ. Но их можно избежать, если вовремя выполнять скрининг. В центре проводят гастро- и колоноскопию под внутривенным наркозом, и, если выявили полипы, врачи-эндоскописты сразу их удаляют. Иногда в удаленных полипах мы уже видим опухолевые клетки, это нулевая стадия рака. После процедуры пациенту не нужны лекарства и операции — только регулярное обследование. За три года работы в центре провели почти 130 тысяч исследований и удалили около 15 тысяч образований. То есть у стольких людей мы уже профилактировали онкологию», — подчеркнул Дмитрий Греков.

В прошлом году в Боткинской больнице открылся флагманский центр экстренной медицинской помощи, в течение первых суток госпитализации пациенты проходят диагностику, оперативное лечение и интенсивную терапию. В том же году открыли Московский городской урологический центр, который стал крупнейшим в России.

Лапароскопы, роботы-хирурги и нейронавигаторы

ММНКЦ имени С.П. Боткина — в лидерах по числу проводимых высокотехнологичных операций. Инновационное оборудование позволило развивать малоинвазивную хирургию. При лапароскопии врач не делает больших разрезов, а через проколы вводит к органу эндоскоп с камерой, транслирующей изображение на экран, и инструменты. При эндоваскулярном методе через проколы оперируют сосуды.

«Малоинвазивная хирургия стала для нас повседневностью. А еще мы пионеры в области роботических технологий. В 2013 году в больнице появился первый в Москве робот Da Vinci, сейчас их у нас шесть. Они оперируют, следуя командам хирурга. Их “руки” могут выполнять сложные манипуляции, так как поворачиваются на 540 градусов. Роботы удаляют опухоли в печени, легких, желудке, опухоли средостения (это анатомическое пространство в средних отделах грудной полости). Нет равных им в узких местах: прямой кишке, малом тазу, предстательной железе. С помощью робота Da Vinci уже провели более 10 тысяч операций в нашей клинике», — отметил Дмитрий Греков.

В арсенале ММНКЦ современные аппараты компьютерной и магнитно-резонансной томографии. Ангиографы визуализируют просвет сосудов и полостей сердца. В нейрохирургии и офтальмологии для детализации глубоких поражений незаменимы интраоперационные микроскопы. Нейронавигатор строит маршрут к пораженному участку мозга таким образом, чтобы хирург не задел функционально значимые зоны.

«В нашем центре один из самых больших в России опыт применения малоинвазивных методик в лечении людей с осложненными злокачественными новообразованиями. У нас представлены почти все медицинские направления, что позволило формировать мультидисциплинарные команды и принимать решения на едином консилиуме. Например, проведено уже более 10 операций при опухоли почки, когда опухолевый тромб растет по нижней полой вене и доходит до сердца. В такой ситуации операционная бригада состоит из урологов, кардиохирургов, сосудистых и абдоминальных хирургов», — рассказал врач.

Место, где врачебная работа неотделима от научной

Лечение должно идти рука об руку с наукой — таков принцип ММНКЦ имени С.П. Боткина. С момента основания в 1910 году по наше время учреждение остается новатором. Все научные сотрудники — действующие врачи.

Наша цель — улучшить методы лечения и медицинские технологии, опираясь на свой опыт. Мы видим слабое место и пытаемся найти решение. Начинаем с анализа результатов. Провели операцию 300 людям, у 10 процентов выявили постоперационные осложнения. Какие факторы повлияли — возраст, курение, диабет? Статистика указывает причину, и команда приступает к созданию лекарства, новой тактики лечения или устройства. Разработку тестируют в центре, потом снова собирают базу данных. Одно исследование занимает в среднем три года. В экстренной хирургии итоги видны сразу: день на 10-й после операции ясно, есть осложнения или нет. В онкологии результатов приходится ждать годами Павел Дроздов заместитель директора по науке Московского многопрофильного научно-клинического центра имени С.П. Боткина

Если эффективность доказана, новую технологию «транслируют» в столичную медицину. В 2015 году в больнице открылся первый в городе симуляционный центр. Здесь есть симуляторы по эндоваскулярной и челюстно-лицевой хирургии, нейрохирургии, эндоскопии. Например, московских врачей учат проводить лапароскопические операции на муляжах органов. Некоторые симуляторы воссоздают острые холецистит и аппендицит, кишечную непроходимость.

Коллектив ММНКЦ не раз получал премию Правительства Российской Федерации в области науки и техники. Успехов удалось добиться в лечении панкреонекроза — состояния, когда возникает некроз части поджелудочной железы, из-за чего ее сок переваривает ткани рядом. Команда определила типы этой патологии (умер хвост, головка или вся железа) и тактики лечения при каждом из них, за что ее и наградили.

Также врачей премировали за разработку малоинвазивных методов хирургического лечения опухолей брюшной полости: они прописали инструкцию, как применять лапароскопию и роботов при вмешательствах на печени, желудке, кишечнике. Поощрили докторов и за создание технологии машинной перфузии донорских почек и печени. Чтобы клетки органов функционировали во время ожидания пересадки, их стали обогащать раствором, насыщенным кислородом. Так они быстрее приживаются у реципиента.

«Премии не цель нашей работы, но это признание нашего вклада в развитие медицины. Нам удалось доказать, что мы не просто больница, и в итоге получили статус научно-клинического центра. Планируем расширять штат научных сотрудников и продолжать совершенствовать качество оказания помощи», — добавил Павел Дроздов.

Научная работа развернулась в неврологии, кардиологии, нейрохирургии, гематологии и других направлениях, многие проекты получают гранты от города. Родом из ММНКЦ эндоскопический метод оперирования язвенной болезни, осложненной кровотечениями. В стенах центра разработан синтетический протез-петля с механизмом контроля натяжения для людей, страдающих недержанием мочи, и программа на базе искусственного интеллекта, которая помогает диагностировать рак предстательной железы, подбирать терапию, прогнозировать течение заболевания.

Сейчас медики трудятся над алгоритмом проведения разных видов кератопластик (операция по восстановлению роговицы). ММНКЦ есть чем поделиться: это единственная городская клиника, где выполняют пересадку роговицы.

