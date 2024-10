Развить эмоциональный интеллект и стать мастером продюсирования: чему научат в «Технограде»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В октябре инновационно-образовательный комплекс «Техноград» на ВДНХ приглашает всех желающих на очные интенсивы экспертов медиаиндустрии. Встречи будут полезны тем, кто хочет познакомиться с творческими приемами в продюсировании и рекламе, а также освоить техники развития эмоционального интеллекта. Мероприятия рассчитаны на начинающих и опытных представителей медиа- и креативных индустрий и на предпринимателей, которые хотят продвигать свой бизнес с помощью рекламы и медиаконтента.

Встречи проведут креативный продюсер группы компаний «Газпром-медиа холдинг» Георгий Рюмин и креативный директор студии производства комиксов ManaMake Артем Жуков.

Мероприятия бесплатные, необходима предварительная регистрация. Начало всех встреч — в 18:00.

Первый интенсив «Продюсирование как стиль жизни» пройдет 18 октября. Георгий Рюмин расскажет гостям о секретах работы продюсера, ключевых компетенциях специалиста, раскроет основы драматургии и научит искать идеи для проекта. В конце встречи посетители узнают интересные факты из личного профессионального опыта эксперта.

Следующее занятие под названием «Реклама, оригинальный контент и управление вниманием» состоится 24 октября. Артем Жуков обсудит со слушателями роль необычных идей в рекламе, методы управления вниманием аудитории и последние тенденции в сфере маркетинга. Слушатели узнают, как создается реклама, разрабатываются информационные продукты в компаниях разного уровня и какие инструменты для их продвижения используют.

Третий интенсив «Эмоциональный интеллект, или Как научиться понимать людей» запланирован на 31 октября. Артем Жуков поможет гостям развить коммуникативные навыки и обрести уверенность в общении. Участникам расскажут, как распознавать эмоции других людей и влиять на них, как избежать ошибок мышления и повысить персональную эффективность.

Все интенсивы пройдут очно в павильоне «Арт. Техноград» по адресу: Москва, проспект Мира, дом 119, строение 318. Продолжительность каждой встречи — два часа. Количество мест ограниченно.

Инновационно-образовательный комплекс «Техноград» — уникальная площадка на ВДНХ, предлагающая новый формат профориентации, обучения и познавательного досуга для жителей и гостей столицы. Центр развития карьеры — одно из подразделений «Технограда». Его специалисты помогают в обучении, выборе профессии и карьерном планировании. Проект курирует Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

