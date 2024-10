Рабочие места и инвестиции: как в столице реализуется программа стимулирования создания мест приложения труда

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Более 210 миллиардов рублей в виде инвестиций привлекут на развитие промышленного потенциала столицы в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Реализация проектов индустриального строительства в рамках программы стимулирования создания МПТ, которую утвердил Сергей Собянин, способствует развитию научно-технического потенциала города и дает возможность бизнесу найти современные, оснащенные всей необходимой инфраструктурой площадки под локализацию производств. Всего по этой программе инвесторы возведут в разных районах города свыше 820 тысяч квадратных метров недвижимости промышленного назначения, инвестиции в создание новых мест приложения труда превысят 210 миллиардов рублей», — рассказал Максим Ликсутов.

До 2029 года в обмен на льготу от города инвесторы возведут в столице 16 новых объектов промышленной инфраструктуры. Там появится более 12 тысяч рабочих мест. Около половины этих объектов введут в эксплуатацию уже в следующем году.

«В 2025 году по программе стимулирования создания МПТ мы введем в эксплуатацию семь промышленных объектов. Например, в Зеленограде завершится возведение четырех заводов строительной отрасли. Предприятия будут выпускать газобетонные блоки, фасадные конструкции, стройматериалы и дома на колесах. В Походном проезде на северо-западе столицы введем в эксплуатацию завод по производству архитектурного бетона. Предприятие по выпуску фасадных систем и светопрозрачных конструкций появится в ТиНАО. А на западе Москвы откроется технологический промышленный парк для локализации пищевых производств. Суммарно город получит более тысячи новых рабочих мест», — уточнил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

В 2026 году планируется завершить строительство второй очереди промышленного технопарка «Алабушево» на территории особой экономической зоны «Технополис Москва». Этот комплекс будет включать в себя пять корпусов и офисное здание. При этом в каждом корпусе, помимо производственной зоны, выделены площади для лабораторий и проектных офисов. Также достроят технологический промышленный парк «Сенькино» в Краснопахорском районе (ТиНАО), а также промкомплекс в составе технопарка креативных индустрий «Густав» в Марьиной Роще (СВАО), промышленно-производственный объект в Молжаниновском районе (САО) и завод крупномодульного домостроения в районе Внуково (ТиНАО). Реализация этих проектов позволит создать около 8,5 тысячи новых рабочих мест.

В 2027 году в ЗелАО планируется завершить возведение промышленно-производственного комплекса, где смогут разместиться сразу несколько предприятий различных отраслей и завод по выпуску строительных материалов. В ТиНАО появится фабрика по производству элементов каркаса и отделки. Трудоустроиться на новые предприятия смогут свыше 700 человек.

В 2028 году введут в эксплуатацию еще один промкомплекс. В нем будут локализованы предприятия пищевой и легкой промышленности, где создадут две тысячи новых рабочих мест.

Первые пять промышленных объектов по программе стимулирования создания МПТ уже построены. На новые производства могут трудоустроиться около 5,4 тысячи москвичей.

С 2020 года программа стимулирования создания МПТ охватывает почти все районы столицы. Правительство Москвы заключило 130 соглашений с инвесторами, которые предусматривают возведение коммерческих объектов площадью более шести миллионов квадратных метров. Это промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта. Это позволит создать более 290 тысяч новых рабочих мест практически во всех секторах экономики города. Общий объем инвестиций в развитие столицы превысит два триллиона рублей.

Направить заявку для участия в программе застройщики могут через онлайн-сервис на инвестиционном портале Москвы.

https://www.mos.ru/news/item/145017073/

