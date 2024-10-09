Правительство поможет регионам с капитальным ремонтом детских театров

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Распоряжение от 8 октября 2024 года №2782-р
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Распоряжение от 8 октября 2024 года №2782-р
Ряд регионов получит финансирование на обеспечение капитального ремонта театров юного зрителя. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Принятое решение – часть работы по поддержке региональных учреждений культуры и обновлению их инфраструктуры.
Средства будут направлены на проведение ремонта в Волгоградском театре юного зрителя и Ярославском театре юного зрителя им. В.С.Розова.
Финансирование поможет обновить детские театры, оснастить их новым оборудованием, что позволит театрам показывать спектакли на качественно новом профессиональном уровне и привлекать больше юных зрителей.
Всего на модернизацию театров юного зрителя и театров кукол в федеральном бюджете в 2024 году предусмотрено более 1,4 млрд рублей. Работа ведётся в рамках национального проекта «Культура».
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