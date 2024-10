Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Распоряжение от 8 октября 2024 года №2782-р

Документ Распоряжение от 8 октября 2024 года №2782-р

Ряд регионов получит финансирование на обеспечение капитального ремонта театров юного зрителя. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Принятое решение – часть работы по поддержке региональных учреждений культуры и обновлению их инфраструктуры.

Средства будут направлены на проведение ремонта в Волгоградском театре юного зрителя и Ярославском театре юного зрителя им. В.С.Розова.

Финансирование поможет обновить детские театры, оснастить их новым оборудованием, что позволит театрам показывать спектакли на качественно новом профессиональном уровне и привлекать больше юных зрителей.

Всего на модернизацию театров юного зрителя и театров кукол в федеральном бюджете в 2024 году предусмотрено более 1,4 млрд рублей. Работа ведётся в рамках национального проекта «Культура».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://government.ru/news/52938/

MIL OSI