Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

С 8 по 11 октября в Санкт-Петербурге, в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» проходит Петербургский международный газовый форум—2024. Ведущий технический вуз России и опорный вуз ПАО «Газпром» Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого традиционно участвует в выставочной и научно-деловой программе форума. В этом году СПбПУ и Санкт-Петербургское отделение Российской академии наук представили совместный стенд.

Петербургский международный газовый без преувеличения можно назвать уникальным событием, ведь он не только является выставкой достижений газовой отрасли, но и предоставляет возможности для содержательного диалога бизнеса, власти и науки. Это необходимо для обеспечения технологической независимости энергетической отрасли России , — отметил ректор СПбПУ, председатель Санкт-Петербургского отделения РАН Андрей Рудской.

Среди инновационных разработок, которые гости форума могут видеть на стенде Политеха, — установка селективного лазерного плавления с высокотемпературным подогревом рабочей зоны «Меркурий», решающая задачи импортоопережения в экономике нашей страны. Это инновационный проект, аналогов которому в России не существует. Новое оборудование создано в сотрудничестве с индустриальным партнёром — компанией 3DLAM. Благодаря аддитивным технологиям печати металла, которыми сейчас активно занимается Политех, стало возможно изготовление изделий самых сложных форм из труднообрабатываемых сплавов. Получаемые образцы отличаются высокой прочностью и надежностью.

Установка способна прогревать рабочую зону до 1300 градусов для печати жаропрочных сплавов нового поколения. В настоящее время обсуждается совместный ремонт компонентов двигателя Т32 — газоперекачивающего агрегата «Ладога».

В нашем партнёрстве мы выступаем как производитель оборудования, а Политех — как технологический центр, который развивает саму технологию, отрабатывает режимы и готовит ТЗ, по которому мы создаём инновационные установки , — отметил руководитель отдела аддитивных технологий 3DLAM Николай Дробченко.

Специалисты научно-исследовательской лаборатории «Лазерные и аддитивные технологии» ИММиТ СПбПУ также демонстрируют мобильный комплекс лазерной наплавки «Кочевник» и компоненты газотурбинных двигателей, восстановленные методом лазерной наплавки.

«Здесь происходит синергия объединения научных исследований, технологического и производственного опыта, — рассказал заведующий НИЛ „Лазерные и аддитивные технологии“ Михаил Кузнецов. — И всё это вместе объединяется в новую разработку. В данном случае это комплекс послойного выращивания с высокотемпературным подогревом».

Также на стенде Политеха можно ознакомиться с работой виртуально-демонстрационных комплексов на основе VR-технологий для изучения основных действий при обслуживании и эксплуатации компрессорного оборудования, применяемого на объектах подземного хранения газа.

Традиционно в выставке участвует Музей истории СПбПУ. Его сотрудники рассказывают посетителям стенда о газовом заводе Политеха, который вырабатывал светильный газ для лабораторий.

Стенд СПбПУ и СПбО РАН: L2, Павильон G.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.spbstu.ru/media/news/partnership/peterburgskiy-gazovyy-forum-2024-politekh-demonstriruet-peredovye-razrabotki/

MIL OSI