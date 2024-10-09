Обучающая программа для участников конкурса «Высший пилотаж» стартует 10 октября

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Конкурс «Высший пилотаж» проводится для учеников 8–11-х классов, делающих первые шаги в науке и проектной деятельности и желающих получить профессиональную экспертную оценку своей работы. Он состоит из двух этапов — отборочного и заключительного. В рамках отборочного этапа можно выбрать либо дистанционный, либо региональный трек. Региональные конкурсы пройдут в очном формате на площадках 30 базовых школ Университетского образовательного округа НИУ ВШЭ.

Продолжается регистрация на Всероссийский конкурс исследовательских и проектных работ школьников « Высший пилотаж », который в этом учебном году проводится десятый раз. Число прошедших регистрацию на отборочный этап конкурса в дистанционном формате уже превысило 11 тысяч человек. Оргкомитет приглашает на серию обучающих вебинаров, которая начнется 10 октября.

«Исследовательская и проектная деятельность требуют от школьников особых навыков и компетенций. Поэтому в рамках конкурса “Высший пилотаж” будет реализована бесплатная программа обучающих мероприятий для его участников: преподаватели университета и партнеры конкурса расскажут, чем различаются исследование и проект, как выбрать тему конкурсной работы, на какие моменты обратить внимание при ее подготовке, как избежать типичных ошибок», — отмечает директор по работе с одаренными учащимися НИУ ВШЭ Тамара Протасевич.

Как подготовить работу на «Высший пилотаж», можно будет узнать с 10 октября по 19 ноября на вебинарах по всем 25 направлениям конкурса.

10 октября на первый вебинар («Высший пилотаж биологических исследований: от выбора темы до презентации») ждут участников направления «Биология», 15 октября — направления «Технические и инженерные науки», 16 октября — направлений «Право» и «Психология», 17 октября — востоковедов и т.д. С полной версией расписания можно ознакомиться здесь.

В этом году будет расширена поддержка участников «Высшего пилотажа» со стороны менторов — студентов, имеющих опыт исследовательской и проектной деятельности, готовых поделиться своим опытом и знаниями. Менторская поддержка будет предоставляться по 13 направлениям (тем, которых нет в школьной программе) против 6 в прошлом году. Для получения консультации участнику следует выбрать из списка менторов того, к кому он хотел бы обратиться со своими вопросами, и заполнить форму. Запись доступна с 10 октября, подробная информация размещена здесь.

По направлению «Развитие государства и общества» можно, например, обратиться к Владиславе Верзуновой — второкурснице бакалаврской программы «Государственное и муниципальное управление». Уже на первом курсе она стала стажером-исследователем Института социальной политики НИУ ВШЭ, участвует в различных проектах и грантах, имеет опубликованные статьи и патент.

А тех, кто выбрал направление «Философия», проконсультирует Ольга Анасьева — студентка второго курса магистерской программы «Современная журналистика», выпускница бакалаврской программы «Философия». «Имея за плечами достаточно большой опыт в философских исследованиях, я с радостью поделюсь тем, что умею сама, помогу реализовать задумки в наиболее креативном и соответствующем требованиям конкурса ключе», — говорит Ольга.

В помощь участникам члены экспертных комиссий по направлениям конкурса подготовили и опубликовали методические рекомендации.

Пройти регистрацию и загрузить конкурсную работу можно до 24 января 2025 года, по направлению «Спутникостроение и геоинформационные технологии: Terra Notum» прием работ завершится на десять дней раньше.

Регистрация включает два шага. На первом шаге участник получает логин и пароль от личного кабинета, на втором — входит в личный кабинет и выбирает направления конкурса, в которых хочет принять участие. Каждый может представить не более трех индивидуальных или групповых работ по разным направлениям.