Образование на стыке дисциплин: Политех принял молодёжный педсовет

В Политехе прошёл городской молодёжный педагогический совет под названием «За гранью дисциплин». Он собрал молодых специалистов из различных образовательных учреждений Санкт-Петербурга.

Школа — одна из первых ступеней в формировании высококвалифицированных специалистов. Современный человек должен обладать разносторонними навыками и знаниями, чтобы адаптироваться к постоянно меняющимся реалиям. Поэтому лейтмотивом встречи стал междисциплинарный подход в образовании.

С приветственным словом к участникам обратились заместитель председателя комитета по образованию Санкт-Петербурга Павел Розов, ректор Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования Андрей Богданцев, проректор по молодежной политике и коммуникативным технологиям СПбПУ Максим Пашоликов, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Петербургу Андрей Литовка.

Политехнический университет — это лучшее место для проведения педагогического совета, посвящённого внедрению междисциплинарного подхода. Наши учёные и преподаватели постоянно работают на стыке различных наук и отраслей, что позволяет им находить оригинальные решения актуальных экономических проблем, обеспечивая синергетический эффект , — отметил Максим Пашоликов.

Панельная дискуссия прошла под руководством проректора по развитию проектной деятельности СПб АППО Екатерины Калининой и заведующей кафедрой начального, основного и среднего общего образования СПб АППО Ирины Муштавинской. Участники обсудили актуальные вопросы внедрения междисциплинарного подхода в учебный процесс, а также его влияние на развитие личности ученика. Особое внимание уделили вопросам профессионального развития и поддержки молодых педагогов. Также эксперты представили программы и проекты, направленные на повышение квалификации и развитие метапредметных компетенций.

Для участников организовали тематические мастерские, посвящённые вопросам применения междисциплинарного подхода в образовании. Педагоги могли обсудить и продемонстрировать, как можно объединить, на первый взгляд, не связанные предметы.

Центр по работе с абитуриентами Политехнического университета провёл экскурсию для педагогов и познакомил с профориентационной работой, которая ведётся для школьников, и в которой школы могут принимать участие.

Городской молодёжный педагогический совет «За гранью дисциплин» позволил молодым специалистам обменяться опытом, получить новые знания и идеи, а также установить контакты с коллегами.

