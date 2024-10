Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Сергей Собянин осмотрел итоги работ по комплексному благоустройству Кадашевской набережной.

«Одна из самых старинных набережных Москвы-реки — Кадашевская набережная, историческая, и вот дошла до нее очередь. Мы соединили Овчинниковскую набережную, Якиманскую набережную, создав единый прогулочный маршрут. Расширили тротуары, посадили деревья, сделали новые светильники, убрали провода. Так что можно действительно гулять и наслаждаться городом», — сказал Сергей Собянин.

За последние годы в городе благоустроено или построено 50 набережных Москвы-реки. Их общая протяженность около 77 километров.

Кадашевская набережная длиной примерно 800 метров расположена в Замоскворечье — на берегу Водоотводного канала между Якиманской и Овчинниковской набережными.

Работы по комплексному благоустройству набережной, а также расположенных поблизости Старомонетного и Пыжевского переулков провели в мае — октябре 2024 года. Общая площадь территории, на которой проводили благоустройство, — 3,9 гектара.

В результате пешеходные тротуары на Кадашевской набережной стали удобнее для прогулок — их расширили и замостили гранитной плиткой. Общая площадь мощения — 8,5 тысячи квадратных метров.

В рамках программы «Чистое небо» воздушные кабельные линии перенесли в подземные коллекторы. Благодаря этому открылась панорама набережной, а эксплуатация линий электропередачи стала надежнее и безопаснее. Чтобы исключить подтопления, дополнительно проложили более 100 погонных метров водосточной сети.

Для комфорта и безопасности пешеходов на набережной и в переулках установили 113 фонарей с энергосберегающими светильниками, 114 светильников и 100 скамеек и урн. Для любителей велопрогулок оборудовали 35 парковок.

В рамках работ по озеленению разбили более 1,6 тысячи квадратных метров газонов, высадили 41 дерево и 15 кустов сирени.

Таким образом, в Москве создано еще одно комфортное прогулочное пространство у воды.

«Завершен знаковый проект благоустройства этого года — Кадашевская набережная в Замоскворечье. Это одна из самых старинных набережных столицы. Она находится на берегу Водоотводного канала между Якиманской и Овчинниковской набережными. Рядом с новым корпусом Третьяковской галереи появилось еще одно место для отдыха и прогулок. При этом набережная сохранила свою транзитную функцию», — написал Мэр Москвы в своем телеграм-канале.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Велопарковки и широкие тротуары: как благоустраивают Кадашевскую набережную

Благоустройство набережных Москвы-реки

Общая протяженность береговой линии Москвы-реки в пределах МКАД — около 200 километров.

По состоянию на 2010 год столичные набережные не отвечали современным требованиям доступности и комфорта. Центральные гранитные набережные использовались в качестве автомобильных дорог и были неудобны для пешеходов. Из-за изношенности инфраструктуры некомфортными оставались и немногочисленные пешеходные набережные. Значительная часть прибрежных территорий, особенно в нижнем течении, представляла собой обычные неблагоустроенные речные берега.

С 2011 года Правительство Москвы реализует программу комплексного благоустройства набережных Москвы-реки. За это время привели в порядок 50 набережных (в том числе Кадашевскую) общей протяженностью около 77 километров, включая практически все исторические гранитные набережные в центре города. Таким образом, сегодня 40 процентов береговой линии Москвы-реки соответствует современным стандартам доступности и комфорта.

Первой была благоустроена Крымская набережная — она стала одним из главных променадов столицы.

В центре города создан единый комфортный пешеходный маршрут от Москва-Сити до Таганской площади, включающий Краснопресненскую, Новодевичью, Кремлевскую, Москворецкую и другие набережные. Кроме того, появился маршрут от Дома музыки до Воробьевых гор по Озерковской, Овчинниковской, Крымской, Пушкинской и Андреевской набережным. Общая длина этих маршрутов — более 27 километров.

В верхнем течении реки благоустроены исторические парки и пляжи у воды — это «Северное Тушино», Северный речной вокзал, парк «Фили», Строгинская пойма и другие.

В нижнем течении созданы новые благоустроенные парки у воды, в том числе парк в районе Капотня, парки 850-летия Москвы, «Братеевская пойма» и другие.

В планах до 2030 года — благоустройство 36 набережных общей протяженностью свыше 80 километров.

Кроме того, в Москве начали строить новые набережные на ранее недоступных для горожан территориях — в основном в реорганизуемых промзонах. Их делают по современным правилам со значительным отступлением проезжей части от воды, что позволяет максимально использовать рекреационный потенциал прибрежных территорий.

Крупнейшей новой набережной Москвы стала набережная Марка Шагала на территории бывшего ЗИЛа. Кроме того, ведутся строительные работы на Крутицкой, Шелепихинской, Симоновской, Карамышевской набережных, а также набережных в южной части ЗИЛа и затона Новинки, на участках от парка «Фили до театра «Мастерская Петра Фоменко» и от железнодорожного моста Курского направления Московской железной дороги до Братеевского каскадного парка общей протяженностью около 21 километра.

Благоустройство городских объектов в 2024 году

В 2024 году планируется благоустроить более 2,5 тысячи объектов. Среди них — крупные городские парки, в том числе Парк Горького, «Сокольники» и музей-заповедник «Коломенское». Во всех них продолжается первый этап работ. Также приведут в порядок набережные Яузы и более 20 крупных общественных пространств в центре и других административных округах столицы, включая Кадашевскую набережную со Старомонетным и Пыжевским переулками, участок набережной от МКАД до Строгинского моста, территории Большого и Малого Строгинских затонов.

Кроме того, благоустроят два участка парка «Яуза» вдоль Тенистого проезда и Сельскохозяйственной улицы (работы уже на втором этапе), стадион «Локомотив», территорию Росбиотеха, сад «Аквариум» (Большая Садовая улица, дом 14), сквер около храма Преподобной Евфросинии (Нахимовский проспект, дом 8), территорию Всероссийского музея декоративного искусства (Делегатская улица, дом 3), сквер Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана перед Лефортовским дворцом и другие знаковые объекты. На улице Сергия Радонежского и проспекте Академика Сахарова пройдут новые трамвайные линии.

Благоустройство также ждет около 700 улиц, свыше 1,7 тысячи дворов, территории более 120 объектов образования, свыше 20 водных объектов, включая 2-й Николо-Хованский пруд (ТиНАО), Оленьи пруды (ВАО), пруд на Черноморском бульваре (ЮАО), пруд Быково Болото (ЗелАО).

Уделят внимание и территориям около 41 транспортного объекта, включая 10 станций Московского метрополитена, 10 станций Московских центральных диаметров, пять транспортных хабов и другие.

Помимо этого, продолжается реализация программы улучшения освещения. В ее рамках планируется установить 15 тысяч новых фонарей во дворах, на детских и спортивных площадках.

Собянин: В районе «Южного порта» появится зеленая набережная без автомобилей

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.mos.ru/mayor/themes/11875050/

MIL OSI