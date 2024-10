Музей истории Политеха стал дипломантом престижной национальной премии

Source: MIL-OSI Russian Language News

Итоговый этап VI национальной премии «Корпоративный музей» прошел в Нижнем Новгороде. На нём присутствовали более 250 делегатов со всей России и ближнего зарубежья. Участники конкурса состязались в следующих номинациях: «Новая экспозиция», «Выставка года», «Музей для всех», «Корпоративная социальная ответственность», «Развитие территорий», «Лучшие образовательные проекты корпоративного музея», «Открытие года», «Лучший промышленный маршрут музея», «Лучшее музейное мероприятие».

Музей истории Политеха номинировался как «Лучший образовательный проект». Это совместный проект музейных лабораторий, реализованный при поддержке фонда инициатив Санкт-Петербурга. В итоге политехники получили диплом третьей степени.

Лаборатории, предназначенные для студентов как гуманитарных, так и технических специальностей, позволили создать популярный контент на тему отечественной истории науки и техники, используя современные цифровые инструменты. Этот проект объединил искусство, науку, образование и культурное наследие. Получил заслуженное внимание как среди коллег, так и в экспертном сообществе.

Приятно было оказаться на таком масштабном мероприятии, где свои проекты представляют музеи крупных предприятий не только России, но и других стран. Это бесценный опыт, позволяющий обмениваться знаниями, делиться своими наработками и узнавать больше о достижениях коллег , — поделилась впечатлениями заместитель директора Музея истории СПбПУ Татьяна Новицкая.

