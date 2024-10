Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Московский камерный оркестр Musica Viva, подведомственный столичному Департаменту культуры, регулярно организует концерты и выступления для раненых бойцов специальной военной операции (СВО) на площадках концертных организаций и в госпиталях совместно с благотворительным фондом «Наша сила добра».

Благотворительный фонд «Наша сила добра» создали в марте 2023 года. Его задача — социализировать участников-инвалидов СВО, содействовать их вовлечению в полноценную жизнь общества, а также помогать в приобретении необходимых навыков с учетом полученных травм.

Сотрудничество фонда и Московского камерного оркестра Musica Viva началось 23 января, когда 10 участников СВО, в том числе инвалидов-колясочников, проходящих реабилитацию в госпиталях столицы, посетили концерт в большом зале Московского концертного зала «Зарядье». Затем раненые бойцы побывали на выступлениях оркестра в Большом зале Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского и Концертном зале имени П.И. Чайковского.

Подопечные фонда услышали такие бессмертные шедевры, как Реквием Вольфганга Амадея Моцарта, «Времена года» Антонио Вивальди, кантаты Иоганна Себастьяна Баха, произведения Астора Пьяццоллы, симфонии Роберта Шумана. Кроме того, перед ними выступили выдающиеся отечественные солисты: оперная дива Василиса Бержанская, лауреаты международных конкурсов скрипачей Даниил Коган, Равиля Ислямова и Елена Корженевич. Участники СВО познакомились с искусством Московского государственного академического камерного хора «Минин-хор». Многие из них впервые приобщились к классической музыке.

Когда раненые бойцы посещают концерты оркестра Musica Viva, они встречаются за кулисами с артистами и общаются в неформальной обстановке. Музыка вдохновляет солдат, придает сил, лечит не только физические раны, но и душу. На встречах звучат слова благодарности участникам СВО за их храбрость, силу духа и выдержку. Музыканты отмечают, что для них важно помогать людям, рисковавшим своей жизнью ради защиты Родины. Общее количество участников СВО, посетивших выступления, превысило 300 человек.

Кроме того, оркестр Musica Viva с ноября 2023 года сотрудничает с Центральным клиническим военным санаторием в Архангельском, выступая перед проходящими там реабилитацию бойцами СВО. Первый концерт прошел в лечебном корпусе, второй — в клубе учреждения. По воинской традиции бойцы приветствовали оркестр троекратным «ура». Руководство госпиталя отметило выступления благодарственными грамотами и попросило в следующий раз приготовить для слушателей особый музыкальный подарок — марш «Прощание славянки».

Для каждого участника оркестра выступать перед защитниками Родины — особая честь. Так артисты привносят свой вклад в общую победу.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.mos.ru/news/item/144980073/

MIL OSI