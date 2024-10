Source: MIL-OSI Russian Language News

Марат Хуснуллин: Для ускорения темпов экономического развития Донбасса необходимо изменение качества автодорог

Экономическая составляющая новых регионов зависит в том числе от состояния дорожного полотна на федеральных и региональных трассах. Для развития потенциала субъектов в Донецкой Народной Республике отремонтирована дорога от Докучаевска до Старобешева, а в Луганской Народной Республике обновляют участки стратегически значимой федеральной трассы Знаменка – Луганск – Изварино. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«В новых российских регионах для ускорения темпов экономического развития и расширения кооперационных связей необходимо обеспечить качественное изменение транспортно-логистической составляющей. В том числе важно привести в порядок дороги Донбасса, граничащие с другими субъектами. Например, в рамках этой работы отремонтировано 30 км одной из основных автомобильных магистралей ДНР – трассы от Докучаевска до Старобешева. Она обеспечит комфортный выезд на трассу федерального значения Р-150 Белгород – Старобельск – Луганск – Донецк – Мариуполь, а также создаст удобства для передвижения в направлении пунктов пропуска Успенка и Шрамко на границе с Ростовской областью», – отметил вице-премьер.

Работы велись под контролем специалистов ГК «Автодор».

«На объектах в ЛНР трудятся порядка 500 человек и задействовано свыше 250 единиц техники. Сейчас они обновляют трассу Знаменка – Луганск – Изварино. На данный момент близятся к завершению работы на участке от села Самсоновка до посёлка Изварино. Также завершаем обновление 23 км автодороги Райгородка – Славяносербск – Михайловка, связывающей федеральную трассу Р-150 с региональной на участке от Луганска до Лисичанска», – рассказал председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко.

