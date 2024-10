Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

10 октября на площадке 26-й российской агропромышленной выставки «Золотая осень» Михаил Мишустин выступит на пленарном заседании «Российский агропром – 2030: пути достижения технологического лидерства» и вручит государственные награды работникам АПК.

В мероприятии примут участие Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Патрушев, Министр сельского хозяйства Оксана Лут.

Российская агропромышленная выставка «Золотая осень» – главное деловое событие в сфере АПК. Крупнейший аграрный форум проводится Минсельхозом России ежегодно с 1999 года. Выставка приурочена ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который отмечается ежегодно во второе воскресенье октября.

