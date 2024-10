Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Кинопарк «Москино» удивляет посетителей и профессионалов воссозданной исторической атмосферой разных эпох и культур. Эксперты оценили точность и достоверность его тематических площадок, которые повторяют улицы Берлина, Соборную площадь Московского Кремля, изображают глухую деревню, древнерусский город и многие другие места.

«Каждая локация в кинопарке — это тщательно воссозданная картина прошлого. Улицы Берлина, а точнее блокпост между западной и восточной частью германской столицы, передают атмосферу 1960–1970-х годов. Элементы архитектуры и декорации создают впечатление, что ты действительно оказался в том времени. Например, своим размахом и масштабностью замысла привлекает Соборная площадь. Она включает в себя Успенский и Благовещенский соборы, Лобное место, колокольню Ивана Великого, Теремной дворец, Грановитую палату и кремлевскую стену с Тайницкой башней. Эта площадка служит мощным инструментом для представления исторических и культурных событий. Кинопарк — это не просто место для съемок, это пространство, где история становится настоящей», — рассказал главный художник кинопарка «Москино» Сергей Февралев.

Создатели натурных площадок пользуются особыми изобразительными приемами, чтобы передать необходимую для кинокартины идею. Высокой оценки заслуживает уникальная декорация «Дальневосточный город». Там воссозданы исторические места Владивостока конца XIX — начала XX века с легендарным кварталом Миллионка, рыбным портом с пирсами и специально вырытым заливом.

Фильм “По зову сердца” снимался на площадке кинопарка “Уездный город”. Здесь воссоздан комплекс зданий, типичных для пригорода начала 1940-х годов. Зритель видит улочки с деревянными и каменными домами, амбары и склады, палисады и первые электрические столбы. С их помощью можно ощутить атмосферу, в которой жили люди, столкнувшиеся с самой страшной в истории мировой войной.

«Мы гордимся тем, что наш фильм “По зову сердца” стал первым завершенным в кинопарке “Москино” проектом. Специально для съемок построены уникальные декорации пригорода Вязьмы — больница, штаб армии и склады. Все было сделано очень достоверно и точно, с учетом всех профессиональных тонкостей, — и мы благодарны создателям кинопарка за это. В настоящее время студия “ВоенФильм” совместно с кинопарком “Москино” строит масштабный объект “Линия обороны” для съемок фильмов о Первой и Второй мировых войнах, а также о событиях специальной военной операции. В дальнейшем мы планируем создание декорации “Разрушенный Рейхстаг” для съемок картины “Знамя Победы”», — рассказал продюсер и режиссер-постановщик фильма «По зову сердца» Игорь Угольников.

Благодаря многогранности и достоверности своих площадок кинопарк «Москино» становится важным культурным явлением, где история и искусство соединяются в уникальный синтез.

Кинопарк входит в состав Московского кинокластера, объединяющего объекты инфраструктуры, услуги и сервисы для кинопроизводителей, которые развивает Правительство Москвы в рамках проекта Сергея Собянина «Москва — город кино». В структуру кинокластера входят также Киностудия имени Максима Горького (площадки на Рязанском проспекте, улице Сергея Эйзенштейна и в Валдайском проезде), сеть кинотеатров «Москино», кинокомиссия и киноплатформа «Москино».

Из ковбойского городка на Дальний Восток: чем уникален кинопарк «Москино»Президент России и Мэр Москвы торжественно открыли кинопарк «Москино»

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.mos.ru/news/item/145007073/

MIL OSI