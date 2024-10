Инвестор построит физкультурно-оздоровительный комплекс в Троицке

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Инвестор построит физкультурно-оздоровительный комплекс в районе Троицк. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Объект будет представлять собой одноэтажное здание площадью 2,5 тысячи квадратных метров. Здесь появится тренажерный зал для силовых тренировок площадью 800 квадратных метров, разместятся большие залы для занятий боксом и тяжелой атлетикой. Строительство физкультурного комплекса началось в этом году, возвести его планируется в 2025-м», — отметил Владимир Ефимов.

Работы ведутся на площадке, расположенной по адресу: квартал 34, земельный участок № 18. Помимо спортзалов, в здании предусмотрены тренерские комнаты, медпункт, женские и мужские гардеробные с душевыми, а также помещение для охраны. На территории откроют магазин спортивного питания и инвентаря и кафетерий. Рядом с комплексом разместится гостевая парковка.

«В районе Троицк это будет уже третий по счету крупный объект, в котором можно заниматься спортом. Для занятий на свежем воздухе есть парк “Природный” площадью 14 гектаров. Спорту здесь уделено большое внимание. Инфраструктура парка включает в себя площадки для воркаута, футбольное поле, хоккейную коробку, скейт-парк, дорожки для велопрогулок, бега и северной ходьбы. Также для занятий в новом торговом центре открыт сетевой спортивный клуб площадью 1,5 тысячи квадратных метров», — добавил руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

Столичный Комитет государственного строительного надзора выдал разрешение на возведение спортивного здания в начале июля 2024-го. Застройщик сразу же приступил к работам. Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков отметил, что строительство спорткомплекса, который возводится на земельном участке площадью 0,5 гектара, на всех этапах будет проходить под контролем инспекторов комитета. В соответствии с утвержденной программой выездных проверок первая из них намечена на декабрь этого года.

Развитию спортивной инфраструктуры в ТиНАО уделяется особое внимание. Объекты возводятся как за счет средств, заложенных в Адресную инвестиционную программу города Москвы, так и с привлечением инвесторов.

Ранее Сергей Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры в ТиНАО.

Собянин: В этом году в Москве построят и реконструируют 15 спортивных объектов

https://www.mos.ru/news/item/145020073/

