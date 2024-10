Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В столице закончили реставрацию памятника Юрию Гагарину на Ленинском проспекте. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

Этот памятник — первый в мире крупногабаритный монумент, изготовленный из титана. Его высота — 42,5 метра.

«Он расположен на одноименной площади и является ее доминантой. Место установки было выбрано не случайно — именно по Ленинскому проспекту, совершив свой исторический полет, 14 апреля 1961 года Юрий Гагарин направлялся из аэропорта Внуково в Кремль», — написал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

С годами на памятнике появились многочисленные повреждения. Специалисты привели монумент в порядок. Удалили со стилобата загрязнения и пятна краски, заменили разрушенные облицовочные блоки и плиты, обработали камни воском. Сам памятник также очистили от грязи, коррозии и промыли все титановые пластины. Работы вели не только снаружи, но и внутри — в пространстве диаметром один метр.

На финальном этапе на стилобат установили отреставрированный макет спускаемого аппарата космического корабля «Восток».

«Теперь преобразившийся памятник космонавту, открывшему человечеству путь к звездам, снова будет радовать москвичей и гостей города своей красотой и величием», — отметил Сергей Собянин.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.mos.ru/mayor/themes/11876050/

MIL OSI