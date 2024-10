Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

14 октября 2024 года в Государственном университете управления пройдёт презентация Клуба интернациональной дружбы ГУУ.

КИД уже более 10 лет объединяет студентов нашего университета, представляя десять уникальных землячеств. Миссия клуба — погружение в богатство культур разных народов, воспитание патриотизма и формирование уважительного отношения к многообразию мирового сообщества.

На презентации вас ждут:

— Яркое дефиле в национальных костюмах;

— Увлекательные рассказы председателей землячеств о их деятельности, достижениях и планах на будущее;

— Интерактивные викторины и конкурсы с призами;

— Общий танцевальный круг, где каждый сможет проявить себя.

Не упустите шанс познакомиться с культурами мира:

Когда: 14 октября в 14:00

Где: фойе Актового зала ГУУ

Это событие обещает быть ярким и запоминающимся. Ждём вас!

https://guu.ru/%D0%B6%D0%B4%D1%91%D0%BC-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%85-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD/

