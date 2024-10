Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко выступил на пленарной сессии XXVIII Международной научно-практической конференции «Эра IP» «Интеллектуальная собственность – основа инновационной экономики: приоритеты и механизмы научно-технологического развития».

Участники мероприятия обсудили вопросы международного научно-технического сотрудничества в сфере интеллектуальной собственности.

Дмитрий Чернышенко отметил, что институт интеллектуальной собственности – сквозная составляющая национальной инновационной системы каждой технологически развитой страны. В России за последний год определено стратегическое целеполагание в области научно-технологического развития на следующий период.

«В мае Президент Владимир Путин утвердил указ о национальных целях развития России. Впервые в истории современной России технологическое лидерство стало национальной целью. Сейчас у нас уникальная ситуация, так как одна из стратегических задач, направленных на достижение этой цели, – увеличение расходов на науку до 2% ВВП к 2030 году. Другой задачей является увеличение доли отечественных высокотехнологичных товаров и услуг, созданных на основе собственных линий разработки, в 1,5 раза по сравнению с уровнем 2023 года. В этой связи нам важно не только наращивать объёмы научных исследований и разработок, в том числе за счёт внебюджетных источников, но и обеспечивать то, чем занимается Роспатент, – своевременный и бесшовный трансфер этих технологий в продукты и сервисы, востребованные гражданами, государством и бизнесом», – подчеркнул вице-премьер.

Для принятия управленческих решений и отслеживания эффективного трансфера технологий из науки в промышленность формируется единая цифровая среда сферы исследований и разработок в рамках домена «Наука и инновации». В ней уже функционируют первые 14 сервисов, включая «Сервис технологических запросов от бизнеса» и «Сквозная прослеживаемость».

Дмитрий Чернышенко отдельно отметил, что для ответа на глобальные вызовы необходимо сконцентрировать все ресурсы вокруг задач технологического лидерства.

«По поручению главы государства каждый нацпроект технологического лидерства должен предусматривать отдельные федпроекты по опережающей подготовке квалифицированных специалистов и разработке важнейших наукоёмких технологий. Роль интеллектуальной собственности здесь – надлежащая правовая охрана результата и его трансфер из научных заделов, которые будут формироваться в рамках отдельных федеральных проектов, в конкретные продукты и их выход в промышленное производство. В этой связи отмечу работу Роспатента, который уже сегодня не ограничивается лишь охраной интеллектуальной собственности, а делает ставку на стимулирование научных, технологических, предпринимательских прорывов», – сказал вице-премьер.

Сегодня есть большое число запросов от технологических компаний на обратный инжиниринг технологий и продуктов, которые компании ранее закупали за рубежом. В процессе реверс-инжиниринга часто учёным и инженерам удаётся улучшить свойства технологий и продуктов, тем самым создав качественно новый результат.

По словам Дмитрия Чернышенко, на сегодняшний день надлежащую правовую защиту продукции, в особенности имеющей экспортный потенциал, может обеспечить только её регистрация в патентных ведомствах дружественных стран, где такая продукция планируется к реализации. Национальные патентные ведомства могут и должны выступать методологами в надлежащем оформлении прав на интеллектуальную собственность.

Также вице-премьер напомнил, что пленарная сессия приурочена к 6-й встрече глав ведомств по интеллектуальной собственности стран БРИКС, и отметил проект Роспатента по разработке руководства по системам интеллектуальной собственности в странах БРИКС для предпринимателей.

В пленарной сессии приняли участие заместитель Министра экономического развития Максим Колесников, президент Евразийского патентного ведомства (ЕАПВ) Григорий Ивлиев, а также представители ведомств по интеллектуальной собственности Республики Беларусь, Китая и ЮАР. Кроме этого, прозвучало приветствие председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой. Модератором сессии выступил руководитель Роспатента Юрий Зубов.

Кроме того, Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко провёл совещание с руководством Роспатента и подведомственных организаций. На нём обсудили роль Роспатента в обеспечении технологического лидерства России, ИТ-инфраструктуру в сфере интеллектуальной собственности, правовую охрану региональных брендов как инструмента для развития туризма в субъектах России.

«Важно создавать разработки с экспортным потенциалом и прицелом на дальнейшую коммерциализацию. Интеллектуальная собственность – важный индикатор технологического развития страны, а перспективные научные идеи должны в максимально короткие сроки получать правовую охрану и попадать в промышленное производство. Для поддержки науки и бизнеса в системе Роспатента сформированы необходимые цифровые и аналитические сервисы», – сказал руководитель Роспатента Юрий Зубов.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://government.ru/news/52948/

MIL OSI