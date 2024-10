Дмитрий Патрушев провёл встречу с губернатором Омской области Виталием Хоценко

Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Патрушев провёл рабочую встречу с губернатором Омской области Виталием Хоценко. Стороны обсудили создание объектов по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в трёх районах области.

Как было отмечено, в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» в Омской области предусмотрено строительство комплексных объектов по обращению с твёрдыми коммунальными отходами на территории трёх районов. По двум из них уже заключены концессионные соглашения с привлечением средств инвесторов.

Строительство объектов по обращению с твёрдыми коммунальными отходами также возможно осуществить с использованием инфраструктурных облигаций, выпускаемых ППК «РЭО». Вице-премьер отметил, что Минприроды России совместно с ППК «РЭО» проработает данный вопрос с регионом.

Также стороны уделили внимание вопросу приобретения автобусов, использующих компримированный природный газ, в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».

