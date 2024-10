ГУУ организовал международную научно-практическую конференцию

Source: MIL-OSI Russian Language News

Государственный университет управления организовал международную научно-практическую конференцию научно-образовательного консорциума «Евразийский сетевой университет» «Образование как драйвер экономического роста в условиях евразийской интеграции».

Площадкой для мероприятия стал Кыргызский экономический университет им М. Рыскулбекова.

С приветственным словом к участникам конференции обратились председатель Кабинета Министров Акылбек Жапаров , министр экономики и коммерции Кыргызской Республики Данияр Амангельдиев, председатель Правления Российского фонда мира Сергей Бабурин, ректор Кыргызского экономического университета им. М. Рыскулбекова Алмаз Кадыралиев.

В открытии конференции также приняли участие проректор Государственного университета управления Дмитрий Брюханов, проректор по международной деятельности и сетевому взаимодействию Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского Александр Бедный и проректор по международному сотрудничеству Кыргызского экономического университета им. М. Рыскулбекова Тамара Джолдошева.

С докладами выступили более 30 представителей вузов-членов Евразийского сетевого университета. Участники конференции рассмотрели передовой опыт организации стажировок, обсудили проблемы и перспективы интеграционных тенденций в сфере науки и образования, координацию научных исследований, проблемы разработки и признания общих стандартов в научно-образовательной сфере на Евразийском пространстве, а также разработку совместных многосторонних научно-исследовательских и образовательных программ.

Особое внимание было уделено вопросам разработки новых стандартов и образовательных программ для подготовки кадров, владеющих актуальными компетенциями, отвечающими современным потребностям экономики стран ЕАЭС, значимости интеграции академического и бизнес сообществ в рамках социально-экономического развития, ключевым факторам экономического роста и формированию единого экономического пространства в рамках ЕАЭС.евр

По итогам проведения конференции «Образование как драйвер экономического роста в условиях евразийской интеграции» были определены задачи, требующие решения для успешной евразийской интеграции и взаимодействия в различных сферах общества и государства и формирования евразийского партнерства.

В рамках мероприятия прошла выставка научно-образовательного консорциума «Евразийский сетевой университет» (ЕСУ), где были представлены основные направления деятельности сетевого университета, а также презентованы олимпиады: всероссийский научно-практический турнир с международным участием «Hi-Tech прорыв», олимпиада «Будущее ЕАЭС» и Евразийская олимпиада – Международная студенческая олимпиада ЕСУ, победители которых получают возможность пройти обучение в российских вузах-участниках ЕСУ в пределах квоты Правительства Российской Федерации.

