В сентябре столица утвердила реализацию трех проектов КРТ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На востоке, северо-востоке и юге столицы реализуют три проекта комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В сентябре утверждена реализация трех проектов комплексного развития территорий на участках общей площадью свыше девяти гектаров. По ним планируется строительство 229 тысяч квадратных метров различной недвижимости. Инвестиции в проекты оцениваются в 51,9 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект — в 1,1 миллиарда рублей. В результате будет создано свыше 2,6 тысячи рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов.

Площадку в районе Ивановское выставят на торги. Реорганизацией участка в Нагатино-Садовниках займется его правообладатель, а для редевелопмента территории в районах Свиблово и Ростокино назначен оператор КРТ. Сроки реализации проектов варьируются от четырех до пяти лет.

«По утвержденным в сентябре проектам комплексного развития территорий на неэффективно используемых участках возведут жилые и деловые кварталы. В общей сложности там появится 122,8 тысячи квадратных метров современного жилья, в том числе для участников программы реновации, а также 106 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости, включая подстанцию скорой помощи, физкультурно-оздоровительный комплекс и гостиницы», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

По программе комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Их проработка ведется по поручению Сергея Собянина.

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