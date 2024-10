В НГУ открылась выставка, посвященная 100-летию со дня рождения доктора филологических наук, профессора Майи Ивановны Черемисиной

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

В холле перед аудиторией 2322 учебного корпуса НГУ №1 (Пирогова, 1) собрался настоящий аншлаг из студентов, преподавателей, гостей и участников конференции «Языки народов Сибири и сопредельных регионов», которая начала работу сегодня. Все они пришли на открытие выставки о жизни и деятельности выдающегося лингвиста, доктора филологических наук, профессора Майи Ивановны Черемисиной.

Карьера Майи Ивановны охватывает несколько десятилетий и многие аспекты научной деятельности. С 1950 по 1951 год она начала свою преподавательскую деятельность в Томском государственном педагогическом университете, а затем продолжила её в Тульском педагогическом институте до 1965 года. С 1965 года она стала профессором кафедры общего языкознания в Новосибирском государственном университете, где внесла значительный вклад в развитие лингвистической науки. Одним из её достижений стало основание кафедры языков и фольклора народов Сибири, что способствовало изучению и сохранению уникальных языковых традиций региона.

— Майя Ивановна очень многое сделала для НГУ, для Гуманитарного института, для подготовки кадров, для коренных народов Сибири. Сегодня я вас всех поздравляю с открытием конференции и открытием такой замечательной выставки, желаю успешной работы и продуктивного обмена знаниями. Мне кажется, что такой открытый формат выставки будет очень полезен и интересен для наших студентов, для преподавателей. Это большая эпоха в жизни Гуманитарного института и нашего университета, — открыл выставку ректор НГУ академик РАН Михаил Петрович Федорук.

Майя Ивановна активно занималась подготовкой кадров, под её руководством защищено множество диссертаций, включая около половины кандидатских работ носителей сибирских языков. Её научные исследования охватывают такие области, как лексика, синтаксис и типология языков. Она разработала теорию синтаксиса для различных языковых систем, что стало важным вкладом в лингвистику.

За свои достижения Майя Ивановна была удостоена множества наград, включая почетные грамоты СО РАН и Министерства образования РФ, а также медали за вклад в дружбу между СССР и КНР. Её работа отмечена званиями «Заслуженный деятель науки РФ» и других республик, что подчеркивает её значимость в научном сообществе. Майя Ивановна оставила яркий след в области лингвистики и продолжает вдохновлять новых исследователей на изучение языков и культур.

— Это уже наша вторая выставка. Первую мы провели 5 лет назад в это же самое время в Выставочном центре СО РАН, тогда она называлась «Сестры Карповы: Майя Черемисина и Татьяна Заславская», потому что тогда проходили сразу две конференции, посвященные памяти каждой из них. В этот раз случай еще значимее — столетие! Подготовку к выставке мы начали еще с весны, а в последние два месяца занимались отработкой финальных штрихов. Нам всеми силами оказывали большую поддержку институты Сибирского отделения РАН, за что мы им очень благодарны, — рассказала одна из организаторов выставки, ведущий переводчик в Институте теоретической и прикладной механики СО РАН и старшая внучка семьи Черемисиных Екатерина Владимировна Шиплюк.

По ее словам, людей интересует история и истории, в первую очередь, истории людей, когда есть за что зацепиться и сопоставить с этим что-то более личное.

— Цель выставки — показать живого человека, а не учебник, в котором высказываются и обсуждаются сложные идеи. Живая женщина с женскими проблемами, теплыми семейными историями, со своими переживаниями, волнениями, страхами шла и делала. Работа, труд — это то, что у Майи Ивановны было всегда. Она в работе искала спасение от переживаний, там же искала и получала вдохновение и, как ни парадоксально прозвучит, в работе она отдыхала. Работа любая, уважение к любому труду, я это видела и до сих пор помню, — подчеркнула Екатерина Владимировна.

С 8 по 12 октября Гуманитарный институт НГУ совместно с Институтом филологии СО РАН проводит Всероссийскую научную конференцию с международным участием «Языки народов Сибири и сопредельных регионов», посвященную 100-летию со дня рождения Майи Ивановны Черемисиной.

В октябре студенты и сотрудники университета смогут посетить выставку, посвященную жизни и деятельности Майи Ивановны. Информационные стенды и экспонаты расположены в световом окне напротив аудитории 2322 (учебный корпус НГУ, ул. Пирогова, 1).

https://www.nsu.ru/n/media/news/nauka/v-ngu-otkrylas-vystavka-posvyashchennaya-100-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-doktora-filologicheskikh-nauk/

