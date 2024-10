В Нагатино-Садовниках построили инженерный корпус с физкультурно-оздоровительным блоком

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На территории технопарка «Ньютон Плаза» — многофункционального комплекса, включающего высокотехнологичные предприятия, — построили инженерный корпус с помещениями физкультурно-оздоровительного назначения общей площадью более 16 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Здание расположено по адресу: 1-й Нагатинский проезд, владение 10. Оно возведено в стиле современного минимализма, поэтому органично сочетается с рядом стоящими строениями технопарка благодаря использованию аналогичных фасадных материалов.

«Многофункциональный комплекс состоит из семи надземных, двух подземных и одного цокольного этажа. В нем предусмотрены лаборатории, физкультурно-оздоровительные и административные помещения. Здание комплекса соединяется с существующим зданием инновационно-промышленного комплекса надземным переходом на уровне первого этажа и подземным переходом на уровне минус второго этажа. Кроме того, предусмотрен подземный переход к перспективной застройке возле северной границы участка», — рассказал Владислав Овчинский.

В инженерном блоке находятся лабораторно-административные помещения, диспетчерская, лаборатории, бытовые помещения лабораторий, технические помещения, центр коллективного пользования (зона коворкинга), акустически-офисные кабины, сопутствующие и технические помещения, балкон с эксплуатируемой террасой.

В лабораториях будут проводить испытания электронных систем автомобилей и по их итогам выдавать заключения. Также здесь планируют проверять акустические системы автомобилей и мотоциклов на соответствие сертификатам качества звука и уровня шума.

В физкультурно-оздоровительном блоке разместили залы боевых искусств, функционального тренинга, групповых занятий, фитнеса, массажный кабинет и хаммам, а также различные обслуживающие и хозяйственно-административные отделения, теннисные корты и тренажерный зал.

По результатам комплексной итоговой проверки Комитет государственного строительного надзора города Москвы (Мосгосстройнадзор) оформил заключение о соответствии объекта проектной документации.

«Инженерный корпус возвели за пять лет, и на протяжении всех этапов строительства комитет контролировал ход работ — всего на площадке было проведено 29 выездных проверок. Теперь застройщик может готовить документацию для получения разрешения на ввод здания в эксплуатацию», — добавил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Ранее Сергей Собянин сообщил о завершении строительства первой очереди технопарка «ЗИЛ» — инвестиционного приоритетного проекта столицы.

В 10 округах столицы построят технопарки по программе комплексного развития территорийВ Марьиной Роще построят технопаркЭкологическая лаборатория, сити-ферма и студия шоколада. Как устроен детский технопарк пищевых производств Росбиотеха

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.mos.ru/news/item/145004073/

MIL OSI