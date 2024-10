Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Город заключил с девелопером договор участия в развитии социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры застраиваемой территории столицы. Он предусматривает возведение образовательного комплекса на 675 мест в районе Коммунарка (ТиНАО). Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Образовательный комплекс будет состоять из детского сада на 225 мест и школы на 450 мест. Его возведут по адресу: квартал 70, земельный участок № 78/3. Согласно договору участия, который город заключил с девелопером, сдать объект в эксплуатацию планируется в 2026 году. После завершения строительства инвестор передаст его в столичную систему образования», — отметил Владимир Ефимов.

Проект реализуется девелопером в рамках строительства жилого комплекса «1-й Саларьевский».

«Общая площадь трехэтажного здания составит 14 тысяч квадратных метров. Для школьных и дошкольных отделений предусмотрят отдельные входные группы. В составе комплекса, помимо групповых ячеек детского сада и учебных кабинетов школы, оборудуют спортивные помещения, медицинский кабинет и обеденный зал. В физкультурно-спортивной зоне создадут спортивные площадки, беговую дорожку длиной 60 метров и место для прыжков в длину», — добавил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство социального объекта в начале сентября текущего года. По словам председателя комитета Антона Слободчикова, образовательный комплекс на 675 мест построят на земельном участке площадью 1,5 гектара. Ход работ на всех этапах будет контролировать комитет. Как только застройщик направит извещение о начале строительно-монтажных работ, инспекторы составят программу проверок площадки.

Отделка фасадов визуально разделит здание с помощью разных материалов и цвета, но с сохранением одной колористической схемы. А металлические перфорированные панели в простенках объединят витражные системы и оконные блоки в единое ленточное остекление. Хаотичное расположение оконных проемов на главном фасаде, совмещенное с бетонной плиткой под клинкерный кирпич, придаст зданию архитектурную выразительность.

На территории образовательного комплекса разместят физкультурно-спортивную и хозяйственную зоны, места для отдыха. Возле главного входа в школьное отделение организуют площадку с твердым покрытием для проведения мероприятий.

На территории дошкольного отделения предусмотрены групповые игровые и физкультурно-оздоровительные площадки, хозяйственная зона, а также место для хранения колясок, велосипедов и санок.

По словам руководителя Департамента развития новых территорий города Москвы Владимира Жидкина, в развитии ТиНАО город придерживается принципа сбалансированной застройки. Чем активнее строится жилье, тем больше появляется социальных объектов. С момента присоединения территорий к столице в ТиНАО построили и ввели в эксплуатацию более 150 объектов образования, 20 из них — с начала текущего года.

Ранее Сергей Собянин сообщил о развитии социальной инфраструктуры в ТиНАО.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.mos.ru/news/item/144993073/

MIL OSI