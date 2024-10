Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

8 октября 2024 года в Центре информационных технологий Государственного университета управления прошёл показ фильма «Я ушла на войну» от Всероссийского просветительского проекта «Знание.Кино».

Фильм представляет собой цикл интервью с женщинами, которые участвуют в СВО наравне с мужчинами. Героини не боятся смотреть в глаза смерти, потому что ставят цену Победы выше своей жизни, чтобы их дети и внуки жили в мирных городах Донбасса и не знали, что такое фашизм. Защитницы Родины рассказывают, по каким причинам ушли на фронт, как проходят боевые будни и что помогает им сохранять боевой настрой.

После показа студенты ГУУ в формате открытого диалога обсудили картину с военным журналистом, специальным корреспондентом RT Ильёй Васюниным и журналистом, историком, исполнительным директором газеты «Донецкий Кряж» Артёмом Ольхиным.

Кинопоказы Всероссийского просветительского проекта «Знание.Кино» – это уникальная возможность поделиться знаниями из мира кино, культуры, творчества и других направлений на различных площадках нашей страны. Слушатели не только могут расширить свой кругозор, но и найти новых друзей и единомышленников, пообщаться с экспертами в неформальной атмосфере. Спикеры не просто получают очередной шанс выступить перед большой аудиторией, рассказать о своём опыте молодёжи, но и вносят собственный вклад в просвещение нашей страны.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI