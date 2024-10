В ГУУ прошла рабочая встреча руководства вуза с партнёрами из Омского АНЦ

Source: MIL-OSI Russian Language News

9 октября 2024 года состоялось совещание руководителей и ответственных исполнителей коллективов Государственного университета управления и Омского аграрного научного центра, реализующих крупный научный проект «Обеспечение продовольственной безопасности страны на основе создания программно-аппаратных комплексов и интеллектуальных платформенных цифровых решений в сфере развития агропромышленных технологий полного жизненного цикла».

Напомним, что проект направлен на исследование, разработку и внедрение передовых программно-информационных, технологических, сельскохозяйственных и организационно-управленческих инноваций в сфере аграрно-промышленного комплекса Российской Федерации.

В совещании приняли участие ректор Владимир Строев, проректор Мария Карелина, руководитель Института информационных систем Ольга Писарева, директор Центра управления инжиниринговыми проектами Владимир Филатов, научный сотрудник Центра Дмитрий Рыбаков и доцент кафедры управления инновациями Денис Сердечный. Со стороны Омского АНЦ присутствовал директор Максим Чекусов и научный сотрудник Артём Тимохин.

На рабочей встрече коллеги подвели предварительные итоги совместной деятельности, детально обсудили первые результаты проекта, а также важнейшие направления его дальнейшей поддержки, развития и расширения.

Во время экскурсии по ГУУ гости познакомились со спецификой университета, его историей, устройством кампуса и научно-исследовательским потенциалом. В частности, партнёры осмотрели Спорткомплекс, Центр информационных технологий и Медиацентр ГУУ. Владимир Строев и Максим Чекусов с интересом осмотрели сконструированный в нашем университете прототип беспилотного летательного аппарата. По словам Владимира Филатова, это гоночный дрон, предназначенный для высокоскоростной съёмки и способный разгоняться до 250 км/ч. Кроме того, благодаря модульной конструкции, в головной части может располагаться оборудование различного назначения.

Участники встречи отметили, что подобное междисциплинарное взаимодействие позволит получить весомые научные результаты, а также воплотить их в востребованные сегодня технические и аналитические решения, направленные на достижение продовольственной и технологической независимости нашей страны.

