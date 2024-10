В Гольянове завершили реабилитацию двух Красноярских прудов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили реабилитацию двух Красноярских прудов в районе Гольяново на востоке столицы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Эти водоемы находились в неудовлетворительном состоянии: на дне накопились большие объемы иловых отложений, торцевые участки акватории заросли водной растительностью, наблюдалась эрозия береговой линии. В связи с этим была проведена комплексная реабилитация прудов, теперь это вновь современное и комфортное место для отдыха горожан», — отметил Петр Бирюков.

Водоемы общей площадью 0,6 гектара очистили от ила: в ходе работ специалисты извлекли более 1,6 тысячи кубометров иловых отложений. Благодаря этому увеличилась средняя глубина Красноярских прудов. Береговую полосу протяженностью 491 метр отремонтировали: откосы берегов укрепили щебнем, на отдельных участках установили ряжевые конструкции. На завершающем этапе специалисты создали девять зон биоплато общей площадью 565 квадратных метров. Здесь высадили более 12 тысяч водных растений.

В Москве регулярно проводят обследования городских водоемов, а в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей.

https://www.mos.ru/news/item/145033073/

