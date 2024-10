«Время науки» на «Дне знаний» корпорации «Росатом»

Source: MIL-OSI Russian Language News

На базе Передовой инженерной школы Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого «Цифровой инжиниринг» (ПИШ СПбПУ) состоялась региональная часть профориентационного мероприятия «День знаний» Топливного дивизиона госкорпорации «Росатом».

Основная цель мероприятия — это развитие и укрепление кадрового потенциала атомной отрасли, обеспечение необходимыми кадрами региональных предприятий и своевременная профориентационная работа с молодёжью для подготовки нового поколения атомщиков в рамках реализации стратегии «Росатом — 2030». Более 700 представителей предприятий Топливного дивизиона госкорпорации «Росатом», образовательных организаций, студентов и школьников из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Калининграда, Электростали, Глазова, Северска, Зеленогорска, Владимира, Новоуральска, Ангарска и других городов стали участниками масштабного «Дня знаний» в очном и дистанционном формате.

Передовая инженерная школа СПбПУ «Цифровой инжиниринг» и ООО «Центротех-Инжиниринг» выступили соорганизаторами регионального этапа мероприятия в Санкт-Петербурге. Напомним, что «Росатом» в составе семи дивизионов, включая Топливный, активно поддержала программу Передовой инженерной школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг» гарантийными письмами софинансирования для развития совместной научно-технологической проектной деятельности и разработки общих образовательных программ, а также расширения образовательной инфраструктуры.

Так, в ПИШ СПбПУ «Цифровой инжиниринг» ведётся подготовка магистрантов по образовательной программе «Системный цифровой инжиниринг в атомном машиностроении» (направление «Прикладная механика»), разработанной совместно с ООО «Центротех-Инжиниринг» (входит в контур управления Топливной компании АО «ТВЭЛ» «Росатома»). Также для организации эффективного обучения «инженеров будущего» в интересах атомной отрасли ПИШ СПбПУ и Топливный дивизион «Росатома» открыли совместное Научно-технологическое образовательное пространство «ТВЭЛ — СПбПУ» в 2023 году.

Программа «Дня знаний» включала выступление руководства Топливного дивизиона «Росатома», представителей школ, колледжей и университетов для обмена опытом и объединения лучших практик по привлечению молодёжи к выбору инженерных профессий в атомной отрасли и развитию потенциала молодых инженерных кадров, а также увлекательную игру «Время науки» для студентов и школьников.

Вице-президент по управлению персоналом Топливной компании АО «ТВЭЛ» госкорпорации «Росатом» Наталия Собакинская поприветствовала участников «Дня знаний» и рассказала о профессиональном пути в атомной отрасли. Она отметила широкий спектр мероприятий и инициатив «Росатома», направленных на развитие кадрового резерва, включая расширение сети профильных школ и колледжей, создание тематических сообществ для молодых людей и их родителей, где они могут узнать больше о возможностях роста в корпорации по четырём векторам: «Наука», «Технологии», «Производство», «Проекты».

Одна из наших задач состоит в создании новых наукоёмких технологий, которые никто в мире не сможет повторить. Ровно на этом строится конкурентное преимущество “Росатома”. Следовательно, все, кто работает в нашей науке, — это создатели будущего, а именно новых материалов, конструкций, изделий, каких ещё не видел мир. Технологи на наших предприятиях активно занимаются цифровизацией. Эта роль объединяет знания инженера, технолога и программиста. Так, для молодых специалистов открывается сразу несколько направлений развития , — заключила Наталия Собакинская.

От министерства просвещения Российской Федерации выступила заместитель директора департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и обучения Марина Сафронова, которая осветила подготовку квалифицированных кадров в системе СПО в контексте технологического лидерства и национального суверенитета.

О выборе будущей профессии необходимо задуматься уже в школе. В рамках федерального проекта “Профессионалитет”, который успешно реализуется на протяжении трёх лет, мы попытались сформировать карьерную карту студента, чтобы у каждого молодого человека было ясное понимание тех целей, которых он желает достичь, а также необходимых шагов и знаний на пути к ним. Последовательность в выборе карьерного пути — это та ценность, которая находится в фокусе развития всей системы среднего профессионального образования , — пояснила Марина Иннокентьевна.

Заместитель генерального директора по цифровому инжинирингу ООО «Центротех-инжиниринг» Виктор Дураничев поделился опытом сотрудничества с ПИШ СПбПУ.

Мы работаем над решением актуальных фронтирных задач атомной отрасли, которые требуют от нас мультидисциплинарных знаний. В этой связи сложившееся партнёрство с Передовой инженерной школой СПбПУ “Цифровой инжиниринг” нам очень помогает. Ещё в процессе учёбы магистранты ПИШ СПбПУ имеют возможность присоединиться к тем наукоёмким проектам, которые мы ведём совместно с Передовой инженерной школой Политеха, и продолжить работу над ними после выпуска, но уже в команде ООО “Центротех-Инжиниринг”. У нас уже есть примеры, когда выпускник ПИШ СПбПУ возглавляет собственный проект в нашей компании, который без преувеличения направлен на технологическое лидерство страны в настоящее время. Благодарю команду Передовой инженерной школы СПбПУ “Цифровой инжиниринг” и приглашаю всех ребят присоединиться к нашим инновационным проектам в своё время , — сказал Виктор Дураничев.

Заместитель руководителя Передовой инженерной школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг» Олег Рождественский рассказал о приёме в магистратуру школы, сотрудничестве с индустриальными партнёрами и пригласил всех посетить карьерные дни в Политехе.

При приёме в магистратуру мы отталкиваемся от того, что ищем не просто студентов, а потенциальных коллег — высококвалифицированных инженеров, которые будут обеспечивать развитие отраслей промышленности, принимать участие в цифровой трансформации производств и вести прорывные исследования в горизонте ближайших пяти лет. Во время приёмной кампании в магистратуру мы делаем акцент на оценке портфолио, где отражены не только формализованные знания студента, но и прикладные исследования, в ходе которых он получил реальный опыт проектной деятельности, ведения расчётов и моделирования. После поступления в ПИШ СПбПУ именно эти навыки и компетенции студента мы активно развиваем совместно с индустриальными партнёрами в рамках общей проектной деятельности. Чаще всего наши выпускники продолжают эти действительно сложные и важные исследования, но уже на полной ставке в компании партнёра , — подвёл итог Олег Игоревич.

Участниками познавательной игры «Время науки» от Политеха стали студенты 3-5 курсов Физико-механического института, Института энергетики СПбПУ и Передовой инженерной школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг» в составе четырёх смешанных команд. Игровой процесс делился на три раунда по десять заданий в каждом. Ребята показали свои знания и эрудицию, логику и внимательность, отвечали на вопросы по физике, химии, математике, геометрии. Подробнее об этом читайте здесь.

