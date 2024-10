«Время добра. Осень»: более 5,2 тысячи волонтеров участвовали в мероприятиях проекта

Source: MIL-OSI Russian Language News

Совершить сотни важных добрых дел в течение недели помогает москвичам волонтерский проект «Время добра». Осенью он объединил около 100 организаций, в том числе некоммерческие, благотворительные фонды, социальные учреждения, школы, ссузы и вузы. Программа состояла из разных по тематикам и форматам мероприятий, чтобы каждый нашел для себя подходящее направление.

«В осеннем сезоне проекта “Время добра” приняли участие более 5,2 тысячи москвичей. Вместе с нашими партнерами мы показали жителям города разные возможности регулярной волонтерской помощи в фондах и социальных организациях столицы. В многообразии полезных мероприятий каждый найдет направление, которое станет призванием и большим добрым делом на протяжении всей жизни», — отметила Екатерина Драгунова, председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

В этом году проект «Время добра» проходит в столице четыре раза, по сезонам. Следующая неделя добрых дел будет зимой.

Спорт, экология и животные: волонтерские акции проекта «Время добра»

«Мосволонтер» вместе с проектом «Пять верст» открыл полезную программу осеннего сезона утренними забегами в 25 парках. Помогали в организации стартов более 400 добровольцев, а преодолели дистанцию свыше 780 участников. Самым многочисленным был забег в парке «Северное Тушино».

На инклюзивной тренировке волонтеры помогали атлетам с ограниченными возможностями здоровья, подопечным фонда «Больше чем можешь», выполнять упражнения на укрепление мышечного корсета и улучшение двигательных навыков.

При поддержке фонда помощи животным «Дарящие надежду» добровольцы посетили приют «Солнечногорский». Каждый из них успел пообщаться с тремя четвероногими, для которых привезли специальные прогулочные манишки с надписью «Ищу дом. Волонтеры Москвы».

В экоцентре «Сборка» и музее рециклинга волонтерам рассказали об особенностях переработки фракций вторсырья. После этого они применили знания на практике и помогли отсортировать пластиковые крышечки, ручки, фломастеры. В «Добром месте. САО» волонтеры-экологи изготовили кормушки для птиц, которые прилетят в столицу зимой. А в парке Дружбы добровольцы убрали 450 килограммов мусора.

На субботнике в усадьбе Быково москвичи помогли привести в порядок более двух тысяч квадратных метров территории. В культурном комплексе «Котельники» и библиотеке № 90 имени А.С. Неверова добровольцы участвовали в разборе библиотечного архива.

Помогать вместе с подопечными фондов и социальных учреждений

Вместе с партнерами социального направления «Мосволонтер» провел мастер-классы, творческие занятия и игры. Дети с ограниченными возможностями здоровья из дома-интерната и добровольцы учились различным техникам рисования и вместе создали два красочных панно. «Серебряные» волонтеры-мастера помогали участникам занятия освоить технику вязания терапевтических изделий для недоношенных детей, которые передали в отделения перинатальных центров столицы.

Подопечные центра помощи «МногоМама» и добровольцы соревновались в турнире по настольным играм. Его проводили амбассадоры сообщества «Волонтеры Москвы».

Для подопечных фонда помощи людям с ментальными нарушениями и их семьям «Единение» волонтеры лепили фигурки из глины. Участники изготовили своими руками изделия, которые реализуют на благотворительных ярмарках.

В социальном доме «Обручевский» волонтеры вместе с его жителями раскрасили футболки и изготовили поделки из эпоксидной смолы. А в центре содействия семейному воспитанию «Вертикаль» — помогли детям сплести декоративные лукошки из джутового каната.

Впервые в осеннем сезоне волонтеры пробовали свои творческие силы в изготовлении популярной головоломки «Пятнашки» в новом исполнении. Ребята делали пазлы из картинок, разрезанных на 15 частей. Учащиеся семейного центра «Согласие» изготовили пятнашки, которые отправятся в подростковый клуб «Территория нового поколения» города Мариуполя. А ребята из школы № 1542 создали работы с изображениями любимых животных, их передадут в благотворительный фонд.

Вместе с социальным проектом #КотЖизни волонтеры смастерили мягкие игрушки в виде котиков из остатков швейного производства для пациентов Зеленоградского хосписа.

В Еврейском музее и центре толерантности студенты четырех художественных вузов и колледжей под руководством опытных художников создали 102 картины на холсте. Их передали в детские городские клинические больницы № 9 имени Г.Н. Сперанского и Морозовскую.

Мероприятия для спасателей и волонтеров патриотического направления

Добровольцы-спасатели Московского городского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей учили москвичей использовать специальное альпинистское снаряжение.

Вместе с Московским региональным отделением Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» добровольцы участвовали в патронатной акции по уходу за памятниками, мемориальными досками и захоронениями участников Великой Отечественной войны, героев Советского Союза и Российской Федерации. Кроме того, волонтеры научились плести многофункциональные сети для маскировки сооружений. Они будут переданы бойцам в зону специальной военной операции.

Добрая неделя в школах

Сотрудники волонтерских центров «Доброе место» и амбассадоры сообщества «Волонтеры Москвы» провели полезные мероприятия в школах.

Юные добровольцы изучали направления и функции на городских мероприятиях и практиковались в командной работе благодаря настольной игре «Волонтеры в городе». В ней приняли участие 1605 учащихся из 37 школ.

Школьники также пробовали силы в создании мягких игрушек и изготовили изделия из ткани, экологичные свечи из вощины, кормушки из апельсиновых корок, которые пригодятся городским птицам зимой. В мастер-классах приняли участие 419 детей из 20 столичных школ. Все изделия передадут в благотворительные фонды.

«Время добра» в центрах «Доброе место»

Посетители волонтерских центров «Доброе место» принимали участие в акциях «Накорми друга», «Утилизируй правильно», «Людям в помощь» и «Для маленьких и смелых», которые одновременно проходили в восьми округах столицы.

Москвичи принесли более 180 килограммов корма и аксессуаров, медикаментов и игрушек для животных — все это отправят в приюты Белгорода. Кроме того, волонтеры сдали 440 килограммов макулатуры, пластика и крышек от бутылок.

Для маленьких и смелых пациентов столичных больниц собрали детские игрушки и развивающие наборы. Боксы акции были также установлены в парках города в то время, когда там проходил утренний забег в первый день полезной программы, в результате участники собрали более 150 игрушек.

Медиаволонтеры помогали сохранить память о самых ярких и трогательных моментах на добровольческих мероприятиях полезной программы. Они запечатлели теплые воспоминания о проекте более чем в 2,5 тысячи видео и фотографиях.

Узнать больше о добровольческих акциях и помощи городу можно на сайте ресурсного центра «Мосволонтер», а также в социальной сети «ВКонтакте» и в телеграм-канале.

Организация волонтерской деятельности и привлечение молодых людей к участию в городских мероприятиях соответствуют задачам национального проекта «Образование» и федерального проекта «Социальная активность». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в столице, можно узнать здесь.

