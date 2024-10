Более 190 тысяч объектов недвижимости получили адреса с начала года

Source: MIL-OSI Russian Language News

За три квартала этого года адреса появились у 191,2 тысячи городских объектов недвижимости. Треть из них расположена в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО). Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

«За девять месяцев в Москве адреса получили 12 тысяч объектов капитального строительства — зданий и сооружений, а также 78,5 тысячи квартир, почти 50 тысяч нежилых помещений, 27 тысяч машино-мест и 23,5 тысячи земельных участков. Наибольшее число адресов — почти 70 тысяч — появилось в ТиНАО. Также среди округов лидирует северо-восток столицы, где за три квартала присвоили 17 тысяч адресов», — рассказал Максим Гаман.

Услуги по присвоению, изменению и аннулированию адресов для всех объектов, кроме инновационного центра «Сколково», на территории Москвы оказывает Департамент городского имущества на безвозмездной основе. Техническую часть работы выполняют специалисты Московского городского бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ).

Адресация проводится как по инициативе города, так и при обращении собственника — физического или юридического лица, индивидуального предпринимателя. Для этого необходимо подать заявление на портале mos.ru.

«Помимо ведения столичного адресного реестра, специалисты МосгорБТИ также обеспечивают передачу данных об адресах в федеральную информационную адресную систему (ФИАС). Это ресурс, где собирается информация об адресах объектов недвижимости всей страны. Несмотря на самое большое количество записей, Москва по наполнению и актуализации сведений ФИАС занимает первые позиции. Более чем для 97 процентов столичной недвижимости в базу добавлены актуальные данные из Единого государственного реестра недвижимости — кадастровые номера», — отметил генеральный директор МосгорБТИ Дмитрий Тетушкин.

Помимо адресации недвижимости, МосгорБТИ предлагает жителям Москвы широкий спектр услуг, среди них кадастровые и геодезические работы, техническая инвентаризация, подготовка проектной документации и согласование перепланировок в квартирах.

Ознакомиться с полным перечнем услуг и документов можно на официальном сайте и в клиентских центрах МосгорБТИ.

