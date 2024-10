Source: MIL-OSI Russian Language News

Банк «РОССИЯ» выступил партнёром X Всероссийской конференции «Приоритеты рыночной электроэнергетики в России»

Банк «РОССИЯ» принял участие и стал партнёром юбилейной Х Всероссийской конференции «Приоритеты рыночной электроэнергетики в России: (не)ограниченные возможности», которая прошла 2–4 октября в Сочи.

По инициативе Банка «РОССИЯ» в рамках конференции прошёл деловой завтрак, посвящённый проблемам развития цифровых сервисов и финансовой инфраструктуры для «зелёной» электроэнергетики.

В нём приняли участие Председатель Правления Ассоциации «НП Совет рынка» М.С. Быстров и Директор Департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии Минэкономразвития России И.А. Петрунина. Банк на мероприятии представляли Заместитель Председателя Правления А.В. Шаленков, Старший Вице-ПрезидентЕ.В. Свитова, Вице-президент — начальник Департамента по работе с предприятиями электроэнергетики Р. И. Тугушев и другие руководители.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился А.В. Шаленков. В своём выступлении он отметил важность поддержки инициатив, направленных на сохранение климата: «В нашей стране, как и во всём мире, растёт спрос на финансовые инструменты, обеспечивающие «озеленение» бизнеса и подтверждающие его приверженность ESG-принципам. У Банка «РОССИЯ» есть опыт работы с проектами, связанными с «зелёной» энергетикой — они ценны для нас не только по причине экономической эффективности, но и с точки зрения климатических целей, которые стоят перед нашей страной и обществом. Мы располагаем необходимой инфраструктурой для внедрения новых сервисов в этом направлении и уверены, что наши многочисленные клиенты откликнутся на такие инициативы».

Перспективы новых инструментов обозначил М.С. Быстров: «Интересы государства в сфере «зелёной» электроэнергетики совпадают с целями бизнеса и рядовых потребителей. «Зелёная» повестка осталась в числе приоритетов у нефтехимических, металлургических и других промышленных компаний. У обычных людей, преимущественно молодых, тоже есть желание сделать своё потребление более ответственным, экологичным. Система сертификации позволяет тем и другим двигаться в этом направлении, открывает новые «зелёные» возможности».

И.А. Петрунина в своём выступлении подчеркнула значимость климатической повестки в экономическом развитии страны: «Минэкономразвития работает по двум ключевым направлениям — это низкоуглеродное регулирование и энергоэффективность. За последние два года в этой сфере наблюдаются заметные сдвиги, создаётся необходимая нормативно-правовая архитектура государственного управления. Также мы создаём инфраструктуру для реализации климатических проектов бизнесом. Углеродные единицы, как и «зелёные» сертификаты, уже активно используются участниками рынка».

Член Правления Ассоциации «НП Совет рынка», Генеральный директор ООО «Центр энергосертификации»О.Г. Баркин рассказал участникам о развитии системы «зелёной» сертификации в России. С помощью сертификатов потребители могут подтвердить использование энергии, полученной из чистых источников. Учитывая растущую осознанность общества и общий рост спроса на продукцию с низким углеродным следом, сертификацию энергии также можно считать перспективным направлением.

Своё видение проблем «зелёной» электроэнергетики также представили Директор по энергетике и ресурсообеспечению ПАО «СИБУР»В.В. Тупикин, Директор по работе с естественными монополиями АО «РУСАЛ Менеджмент»М.Г. Балашов, Управляющий директор АО «Энергосбыт Плюс»Ю.Б. Чернявская и другие участники мероприятия.

Активное участие в конференции приняли сотрудники розничного блока Банка. Для участников и гостей были проведены консультации по ипотеке на первичном рынке, рефинансированию, потребительскому кредитованию, приняты заявки на оформление кредитных карт. Также были достигнуты договорённости о проведении розничных мероприятий на территориях предприятий электроэнергетического сектора.

На протяжении десяти лет Банк «РОССИЯ» выступает уполномоченной кредитной организацией Оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ). За это время Банку удалось создать эффективную технологическую структуру для расчётов между предприятиями электроэнергетической отрасли.

Участие в конференции способствовало развитию взаимовыгодного сотрудничества и укреплению имиджа Банка «РОССИЯ» среди игроков электроэнергетического рынка.

