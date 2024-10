Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Специалисты комплекса городского хозяйства украсят архитектурно-художественной подсветкой храм Преподобного Сергия Радонежского. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Разработан специальный проект организации освещения храма Преподобного Сергия Радонежского на Ижорской улице, работы проведем в этом году. Главная задача — подчеркнуть красоту и архитектурные особенности здания, которое было построено в середине XIX века и является объектом культурного наследия регионального значения», — рассказал Петр Бирюков.

Архитектурно-художественная подсветка позволит выделить детали и элементы храма. В соответствии с концепцией освещенности города она будет иметь теплый или нейтральный оттенок белого цвета. На верхней и нижней частях фасада установят 74 прибора с энергоэффективными светильниками. Они подсветят колокольню, шатры и купола, выделят мозаичные иконы.

За последние 13 лет уровень освещенности столицы вырос вдвое, а количество зданий с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось в четыре раза. Сегодня Москву освещают больше одного миллиона светильников, при этом потребление электроэнергии не увеличивается благодаря использованию энергоэффективного оборудования.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.mos.ru/news/item/145026073/

MIL OSI