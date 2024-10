Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Заместитель Председателя Правительства Александр Новак выступил на заседании правления Российского союза промышленников и предпринимателей.

Он рассказал представителям крупного бизнеса об основных параметрах национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» и обозначил возможности участия предпринимательского сообщества в его реализации.

Вице-премьер напомнил о поставленных Президентом задачах сохранения высоких темпов роста экономики и завершения её структурной перестройки. Необходимо обеспечить темпы роста ВВП России выше среднемирового и сохранить четвёртое место в мире по объёму ВВП по паритету покупательной способности.

«Для того чтобы достичь исполнения целей и задач, которые стоят перед страной, нужно обеспечить формирование новой модели долгосрочного экономического роста. Основа этого роста – экономика предложения, обеспечивающая удовлетворение растущего внутреннего спроса. Расширение предложения для удовлетворения растущего внутреннего спроса будет обеспечиваться за счёт поддержки отечественного производства, роста инвестиционной активности, где драйвером будут выступать частные инвестиции и развитие финансового рынка как одного из источников, повышения производительности труда, изменений структуры и объёма экспорта и импорта. Также важно развитие конкуренции и выработка эффективных мер по адаптации нашей экономики к глобальному энергопереходу. Всё это направлено на обеспечение конкурентоспособности наших товаров и услуг, в том числе на международном рынке. Именно эта новая модель роста, основанная на экономике предложения, легла в основу формирования национального проекта “Эффективная и конкурентная экономика„. Целью нацпроекта является обеспечение устойчивого экономического развития, основанного на конкуренции, предпринимательстве и частной инициативе», – подчеркнул Александр Новак.

Бизнесмены задали вице-премьеру актуальные вопросы, связанные с развитием отраслевых проектов, снижением административных барьеров и совершенствованием законодательства, стимулированием инвестиций и аспектами частно-государственного партнёрства, а также участия предпринимателей в реализации перечня поручений Президента России, связанных с обеспечением роста и эффективности экономики.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://government.ru/news/52944/

MIL OSI