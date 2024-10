Юрий Трутнев подвёл первые итоги реализации мастер-плана на Камчатке

Source: MIL-OSI Russian Language News

В рамках рабочей поездки в Камчатский край Заместитель Председателя Правительства – полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев заслушал доклады по вопросу реализации долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа, а также провёл встречу с инвесторами и оценил работу камчатского отделения центра «Воин».

На период до 2030 года долгосрочным планом социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа предусмотрена реализация 17 мероприятий, содержащих 52 объекта. В ключевые мероприятия мастер-плана вошло строительство ряда дорог, в том числе объездной дороги от Петропавловского шоссе до жилого района Северо-Восток и автомобильной дороги общего пользования к побережью Тихого океана. В столице Камчатки появится кампус для студентов университетов и колледжей города. На территории кампуса планируют разместить образовательные учреждения, кружки, общественные пространства, зоны для отдыха и досуга студентов. Началось строительство детского и молодёжного научно-образовательного центра «Восход». Среди ключевых мероприятий мастер-плана – благоустройство центра города со строительством общественного центра.

Мастер-план предполагает экологическую составляющую. В его рамках будет очищено Култучное озеро в центре города. Также будет произведена рекультивация городских свалок и построен экотехнопарк. Вместе с тем в других районах также будут реализованы проекты комплексной застройки: в микрорайоне Северном, микрорайоне Заречном (в районе аэропорта), на улице Пограничной, на Комсомольской площади, а также на месте действующей краевой больницы после её перебазирования на новое место. Большую роль в развитии краевой столицы играет также строительство объездной дороги ТЭЦ-1 – ТЭЦ-2.

В этом году завершено проектирование благоустройства интерактивного планетария и центра творчества на сопке Никольская, благоустройства Исторического квартала, прогулочной зоны по ул. 50 лет Октября, улиц Ленинская, Советская, Партизанская и экопарка «Култучное озеро», трёх канализационных насосных станций. Продолжается реализация 26 мероприятий.

До конца года планируют завершить работы на 15 объектах. Закончатся работы по благоустройству центральной набережной и сквера по ул. Войцешека. Будет выполнена реставрация объекта культурного наследия (по ул. Красинцев, 13) в рамках арт-кластера, для создаваемой школы креативных индустрий закупят оборудование. Завершится строительство канализационных очистных сооружений к проектируемому корпусу детской краевой больницы. Будет выполнено проектирование канатной дороги, корпуса детской краевой больницы, общественного центра, экотехнопарка, двух канализационных очистных сооружений («Чавыча», «29 км») и пяти канализационных насосных станций («Рыбный порт», «Торговый порт», «Драмтеатр», «1/1Е», «Заречная»).

Активно ведутся работы по следующим объектам, ввод в эксплуатацию которых предусмотрен в 2025 году. Строится автомобильная дорога к Халактырскому пляжу. Началось строительство газовой котельной в микрорайоне Северном в рамках проекта «Дальневосточный квартал». Ведётся обновление Детского оздоровительного лагеря им. Ю.А.Гагарина. Планируется приступить к началу капитального ремонта дороги по ул. Ленинской в центре города. В этом году также начнётся крупный и крайне важный для региона проект по строительству регазификационного комплекса СПГ в бухте Раковой со сроком завершения в 2025 году.

По словам заместителя Министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвиры Нургалиевой, на реализацию мастер-плана Петропавловска-Камчатского будет выделено 12 млрд рублей единой президентской субсидии по линии Минвостокразвития России и 1,5 млрд рублей специальных казначейских кредитов. Часть средств уже получена регионом на проектирование, капитальный ремонт и строительство объектов. В рамках конкурса по благоустройству по линии Минстроя России край получит 0,6 млрд рублей. На эти средства создана смотровая площадка на Петровской сопке, ведётся благоустройство набережной в центре города по ул. Озерновская Коса, сквера по ул. Войцешека, Никольской сопки. В этом году по линии Минкультуры России выделены средства на приобретение оборудования для создания школы креативных индустрий в рамках арт-кластера. По линии Минэнерго России будет предоставлено финансирование на строительство регазификационного комплекса СПГ в бухте Раковой.

Благодаря реализации мероприятий мастер-плана в этом году отмечается положительная динамика ряда показателей: растёт объём строительных работ (прирост +5,5% в первом полугодии 2024 года), увеличивается численность занятых в строительной отрасли, кратно выросли показатели в смежных отраслях: более чем на четверть вырос грузооборот морского транспорта, более чем в два раза – автомобильного.

Обсуждались планы на 2025–2027 годы. В частности, за счёт средств федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» до 2026 года планируется провести благоустройство Никольской сопки. Предполагается строительство пяти канализационных насосных станций («Заречная», «1/1Е», «Рыбный порт», «Торговый порт», «Драмтеатр»). До конца 2027 года установлены сроки завершения строительства общественного центра на площади Ленина, гостинично-делового центра с благоустройством сквера на территории «Петропавловская гавань», рыбного рынка на территории «Причал Мехзавода» и канатной дороги.

«Первые результаты есть. Построена смотровая площадка, благоустраивается набережная. Мы только в этом году приступили к реализации мастер-плана. И работы предстоит еще очень много», – подвёл итоги обсуждения Юрий Трутнев.

Во время встречи с инвесторами вице-премьер отметил, что режимами государственной поддержки на Камчатке воспользовались более 250 инвесторов с проектами почти на 300 млрд рублей, уже вложено 106 млрд рублей. 79 проектов введены в эксплуатацию, создано более 11 тыс. новых рабочих мест.

По словам губернатора Камчатского края Владимира Солодова, за 2023 год в Камчатский край привлечено 128,2 млрд рублей. Прирост инвестиций составил 60% по сравнению с предыдущим годом. Приоритетной отраслью является туризм. За прошлый год рост инвестиций в данной сфере составил 53%. При этом только за 2023 год построено 17 новых гостиниц, а количество мест размещения увеличилось на 1031 место.

Обсуждались проекты по строительству гостиниц на ТОР «Камчатка». Компания «Космос Отель Камчатка» планирует построить пятизвёздочный туристско-рекреационный комплекс. Компания «Берлога» на ТОР «Камчатка» создаст гостиничный пятизвёздочный комплекс с термальным спа-комплексом на территории Елизовского района. Обсуждалась реализация крупного инвестиционного проекта резидента ТОР «Камчатка» по созданию курорта международного стандарта – «Парк “Три вулкана„».

Также рассматривался ход завершения строительства нового пассажирского терминала международного аэропорта Петропавловск-Камчатский (Елизово). В строительстве нового аэропортового комплекса аэропорта Елизово задействовано несколько подрядчиков. Всего на строительстве объекта работают 1200 человек и 50 единиц спецтехники. Общая строительная готовность составляет 82%.

В тот же день Юрий Трутнев провёл встречу с руководством и инструкторами камчатского отделения центра «Воин». «Я всегда пользуюсь возможностью, когда бываю в территории, где есть филиал центра, посетить его, посмотреть, как идут дела. Возродить патриотическое воспитание – наша с Сергеем Владиленовичем [Кириенко] инициатива. Её поддержал Президент России. И конечно, мы должны контролировать, как идут дела. Самое важное, на мой взгляд, самое положительное – то, что отзывы ребят-курсантов везде хорошие. Это говорит о том, что мы начали свою работу вовремя и что тяга к патриотизму, стремление уметь защищать свою Родину, любить её востребованы», – открыл встречу Юрий Трутнев.

Обращаясь к руководству филиала и инструкторам центра «Воин», вице-премьер подчеркнул значимость работы по патриотическому воспитанию: «Вы формируете будущее, воспитывая новое поколение россиян. В Российской Федерации сейчас работает 21 филиал центра “Воин„, в том числе отделения созданы во всех освобождённых территориях. С начала работы центра “Воин„ обучено 35 тысяч юношей и девушек. И за этот год центр “Воин„ по всей стране подготовит 30 тысяч молодых людей».

Было отмечено, что центр «Воин» разработал проект учебника «Основы начальной военной подготовки». Сейчас он находится на финальной стадии доработки. В этом учебном году планируется апробация издания курсантами центра «Воин» и обучающимися некоторых образовательных организаций.

Директор филиала центра «Воин» на Камчатке Александр Бурхавецкий и председатель регионального отделения ДОСААФ России Дмитрий Павлов доложили о работе камчатского филиала. На Камчатке подготовку до конца года пройдут около 800 подростков. Сейчас ведётся строительство учебных классов и обустройство территории Центра военно-спортивной подготовки в Елизовском районе. В конце ноября 2024 года планируется завершить возведение учебных классов с плацем, площадки ГТО, общевойсковой полосы препятствий, стоянки и въездной группы. В 2025 году планируют закончить строительство 500-метровой галереи для снайпинга, обустройство тактического поля, возведение нескольких стрелковых галерей, монтаж фасада для штурма здания (для занятий штурмовым альпинизмом), строительство столовой, казармы на 120 человек, подготовку места под размещение палаточного лагеря на 160 человек.

