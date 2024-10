Шахматисты Политеха провели масштабный турнир

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Шахматный клуб имени М. М. Ботвинника СПбПУ организовал открытый международный межвузовский онлайн-турнир по шахматам INTER SEP-24 в рамках серии Interuniversity Team Battles. Участниками мероприятия стали более 1000 человек.

Среди шахматистов были представители России, Турции, Бангладеш, Аргентины, Кении, Австралии, Швейцарии, Фиджи, Бразилии, Индии, Ганы, Южной Африки, Великобритании, Казахстана, Либерии и Мексики.

Организацией и проведением турнира занимались студенты Политеха Руслан Барсегян, Макарий Янчев, Алексей Архиповский, Александр Хвощев, Алена Маковкина, Алексей Актюфеев, Даниил Агалаков, Лев Быстрицкий, Артем Мкртчян, Елизавета Хазагаева, Анна Сухова, Анастасия Котова, Даниил Подрешетников, Богдан Сивов, Ангелина Величко, Анастасия Булюк, Денис Жданов и Анастасия Кондратьева.

В итоге первое место заняла команда AITU из Астаны. Вторыми стали представители Байкальского государственного университета из Иркутска. Третье место присудили команде ТУСУРа из Томска.

В очередной раз крупнейший межвузовский турнир собрал представителей из 16 стран. Мы намерены развивать и расширять это мероприятие дальше, чтобы сделать его частью международной университетской культуры , — поделился руководитель шахматного клуба СПбПУ Павел Мартынов.

Финальную таблицу международного межвузовского турнира по шахматам INTER SEP-24 можно увидеть по ссылке.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.spbstu.ru/media/news/sport/shakhmatisty-politekha-proveli-masshtabnyy-turnir/

MIL OSI