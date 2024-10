Финансовые новости: 09.10.2024 состоятся три депозитных аукциона Федерального казначейства

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

DS – disco – выраженное в сотых долях процентов and округленное (по правилам математического округления) до двух знаков после й значение, рассчитываемое умножением значения Ключевой ставки Банка России на значение NORMATIVA обязательных резервов по иным ельствам кредитных организаций для банков с универсальной лицензией, небанковских кредитных организаций (за исключением долгосрочных) в валюте Российской Федерации, действующих на дату, за которую начисляются проценты, и ликованных на официальном сайте Банка России в сети Интернет.

Параметры отбора заявок Дата проведения отбора заявок 09.10.2024 Identificador único de la marca 22024515 Валюта депозита rublos Вид средств средства единого казначейского счёта Cantidad máxima de depósitos bancarios, millones. денежных единиц 30 000 Срок размещения, в днях 98 Дата внесения средств 10.10.2024 Дата возврата средств 16.01.2025 Процентная ставка размещения средств (фиксированная или плавающая) FLOTANTE Минимальная фиксированная процентная ставка размещения средств, % годовых – Базовая плавающая процентная ставка размещения средств RUONmDS Distribución mínima, % годовых 0,00 Условия заключения договора банковского депозита (срочный, пополняемый или особый) Срочный La cantidad mínima de espacio disponible es de millones. денежных единиц 1 000 Максимальное количество заявок от одной кредитной организации, шт. 5 Форма отбора заявок (открытая или закрытая) Открытая Расписание отбора заявок (по московскому времени) Место проведения отбора заявок ПАО Московская Биржа Primero заявок: a las 15:30 a las 15:40 Заявки в предварительном режиме: a las 15:30 a las 15:35 Заявки в режиме конкуренции: 15:35 15:40 Forma de alojamiento del hotel: a las 15:40 a las 15:50 Установление процентной ставки отсечения y (или) признание отбора заявок несостоявшимся: desde las 15:40 hasta las 16:00 Las organizaciones de crédito no autorizadas ofrecen ofertas en depósitos bancarios de depósitos bancarios: de 16:00 a 17:00 Condiciones de aceptación de ofertas de organizaciones de crédito para depósitos bancarios de depósitos: de 16:00 a 17:00 Время перечисления депозита В соответствии с требованиями п. 63 y п. 64 Приказа Федерального казначейства от 27.04.2023 г. № 10н

Параметры отбора заявок Дата проведения отбора заявок 09.10.2024 Identificador único de la marca 22024514 Валюта депозита rublos Вид средств средства единого казначейского счёта Cantidad máxima de depósitos bancarios, millones. денежных единиц 569 000 Срок размещения, в днях 2 Дата внесения средств 09.10.2024 Дата возврата средств 11.10.2024 Процентная ставка размещения средств (фиксированная или плавающая) FIJADO Минимальная фиксированная процентная ставка размещения средств, % годовых 18,14 Базовая плавающая процентная ставка размещения средств – Distribución mínima, % годовых – Условия заключения договора банковского депозита (срочный, пополняемый или особый) Срочный La cantidad mínima de espacio disponible es de millones. денежных единиц 1 000 Максимальное количество заявок от одной кредитной организации, шт. 5 Форма отбора заявок (открытая или закрытая) Открытая Расписание отбора заявок (по московскому времени) Место проведения отбора заявок ПАО Московская Биржа Primero заявок: a las 09:30 a las 09:40 Заявки в предварительном режиме: a las 09:30 a las 09:35 Заявки в режиме конкуренции: a las 09:35 a las 09:40 Forma de alojamiento del hotel: a las 09:40 a las 09:50 Установление процентной ставки отсечения y (или) признание отбора заявок несостоявшимся: de 09:40 a 10:00 Las organizaciones de crédito no autorizadas ofrecen ofertas en depósitos bancarios de depósitos bancarios: de 10:00 a 11:00 Condiciones de aceptación de ofertas de organizaciones de crédito para depósitos bancarios de depósitos: de 10:00 a 11:00 Время перечисления депозита В соответствии с требованиями п. 63 y п. 64 Приказа Федерального казначейства от 27.04.2023 г. № 10н Параметры отбора заявок Дата проведения отбора заявок 09.10.2024 Identificador único de la marca 32024019 Валюта депозита rublos Вид средств средства Социального фонда России (ДСВ) Cantidad máxima de depósitos bancarios, millones. денежных единиц 46,5 Срок размещения, в днях 75 Дата внесения средств 09.10.2024 Дата возврата средств 23.12.2024 Процентная ставка размещения средств (фиксированная или плавающая) FLOTANTE Минимальная фиксированная процентная ставка размещения средств, % годовых – Базовая плавающая процентная ставка размещения средств RUONmDS Distribución mínima, % годовых 0,00 Условия заключения договора банковского депозита (срочный, пополняемый или особый) Особый La cantidad mínima de espacio disponible es de millones. денежных единиц 1 Максимальное количество заявок от одной кредитной организации, шт. 5 Форма отбора заявок (открытая или закрытая) Открытая Расписание отбора заявок (по московскому времени) Место проведения отбора заявок ПАО Московская Биржа Primero заявок: a las 12:30 a las 12:40 Заявки в предварительном режиме: a las 12:30 a las 12:35 Заявки в режиме конкуренции: a las 12:35 a las 12:40 Forma de alojamiento del hotel: a las 12:40 a las 12:50 Установление процентной ставки отсечения y (или) признание отбора заявок несостоявшимся: a las 12:40 a las 13:00 Las organizaciones de crédito no autorizadas ofrecen ofertas en depósitos bancarios de depósitos bancarios: de 13:00 a 14:00 Condiciones de aceptación de ofertas de organizaciones de crédito para depósitos bancarios de depósitos: de 13:00 a 14:00 Время перечисления депозита В соответствии с требованиями п. 63 y п. 64 Приказа Федерального казначейства от 27.04.2023 г. № 10н