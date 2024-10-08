Финансовые новости: Информация о приобретении ГДР Глобалтранс Инвестмент ПЛС (Globaltrans Investment PLC) (GLTR)

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
Данное приобретение реализуется во исполнение проведения Тендерного предложения о выкупе глобальных депозитарных расписок Глобалтранс Инвестмент ПЛС.
Дополнительная информация о приобретении доступна на сайте эмитента: Дочерняя компания Globaltrans объявляет о проведении тендерного предложения
|Наименование Эмитента
|Глобалтранс Инвестмент ПЛС (Globaltrans Investment PLC)
|Наименование ценной бумаги
|Глобальные депозитарные расписки на обыкновенные акции компании Глобалтранс Инвестмент ПЛС (Globaltrans Investment PLC)
|Идентификационный/регистрационный номер выпуска
|–
|Торговый код
|GLTR
|ISIN код
|US37949E2046
|Покупатель
|Идентификатор покупателя в системе торгов – MC0063100000
|Размер лота
|1 ГДР
|Цена покупки
|520 руб.
|Дата начала сбора заявок
|08.10.2024
|Дата окончания сбора заявок
|06.11.2024
|Дата активации и заключения сделок
|–
|Информация о выкупе (Режим торгов, форма продажи)
|Ежедневный сбор и удовлетворение заявок в Режиме торгов “Выкуп: Адресные заявки”.
(Расчеты: Рубль, код режима – PSBB)
|Допустимые виды заявок
|Цена + количество:
с указанием цены покупки и количества ценных бумаг в лотах (максимальное количество ценных бумаг, которое потенциальный продавец хотел бы продать)
|Код расчетов
|Т0
|Подача заявок на условиях “Частичное обеспечение/отступное”
(возможна только с указанием в заявке Торгово-клирингового счета Т+)
|Нет
|Время сбора заявок в ходе периода сбора заявок (снятие заявок допускается в течение периода сбора заявок)
|10:00 – 15:00 – с 08.10.2024 по 06.11.2024
|Время контроля и блокировки частичного обеспечения
(предактивация)
|–
|Размер частичного обеспечения
|–
|Размер отступного
|–
|Время активации заявок
|–
|Время проведения торгов в ходе периода удовлетворения заявок
|15:15 – 19:00 – с 08.10.2024 по 06.11.2024
|Отклонение Продавцом заявок, не подлежащих удовлетворению
|до 19:00– с 08.10.2024 по 06.11.2024
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