Финансовые новости: Информация о приобретении ГДР Глобалтранс Инвестмент ПЛС (Globaltrans Investment PLC) (GLTR)

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Данное приобретение реализуется во исполнение проведения Тендерного предложения о выкупе глобальных депозитарных расписок Глобалтранс Инвестмент ПЛС.

Дополнительная информация о приобретении доступна на сайте эмитента: Дочерняя компания Globaltrans объявляет о проведении тендерного предложения

Наименование Эмитента Глобалтранс Инвестмент ПЛС (Globaltrans Investment PLC) Наименование ценной бумаги Глобальные депозитарные расписки на обыкновенные акции компании Глобалтранс Инвестмент ПЛС (Globaltrans Investment PLC) Идентификационный/регистрационный номер выпуска – Торговый код GLTR ISIN код US37949E2046 Покупатель Идентификатор покупателя в системе торгов – MC0063100000 Размер лота 1 ГДР Цена покупки 520 руб. Дата начала сбора заявок 08.10.2024 Дата окончания сбора заявок 06.11.2024 Дата активации и заключения сделок – Информация о выкупе (Режим торгов, форма продажи) Ежедневный сбор и удовлетворение заявок в Режиме торгов “Выкуп: Адресные заявки”.

(Расчеты: Рубль, код режима – PSBB) Допустимые виды заявок Цена + количество:

с указанием цены покупки и количества ценных бумаг в лотах (максимальное количество ценных бумаг, которое потенциальный продавец хотел бы продать) Код расчетов Т0 Подача заявок на условиях “Частичное обеспечение/отступное”

(возможна только с указанием в заявке Торгово-клирингового счета Т+) Нет Время сбора заявок в ходе периода сбора заявок (снятие заявок допускается в течение периода сбора заявок) 10:00 – 15:00 – с 08.10.2024 по 06.11.2024 Время контроля и блокировки частичного обеспечения

(предактивация) – Размер частичного обеспечения – Размер отступного – Время активации заявок – Время проведения торгов в ходе периода удовлетворения заявок 15:15 – 19:00 – с 08.10.2024 по 06.11.2024 Отклонение Продавцом заявок, не подлежащих удовлетворению до 19:00– с 08.10.2024 по 06.11.2024



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