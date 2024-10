Финансовые новости: Всероссийский онлайн-зачет Банка России по финансовой грамотности пройдет при поддержке Московской биржи

Source: MIL-OSI Russian Language News

С 8 по 29 октября пройдет седьмой ежегодный Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности, организованный Банком России.

Участники зачета смогут проверить, насколько хорошо они ориентируются в финансовых вопросах, и получить рекомендации, которые помогут восполнить пробелы в знаниях. Успешно справившиеся с зачетом получат именные сертификаты.

Зачет можно пройти индивидуально или всей семьей. Количество и сложность заданий зависят от возраста участника. Задания подготовлены на основе конкретных жизненных ситуаций и помогают научиться принимать рациональные финансовые решения. Для тех, кто уверен в своих знаниях, есть продвинутый уровень сложности.

Для детей младшего школьного возраста разработаны интерактивные задания, которые в игровой форме познакомят с базовыми понятиями финансовой грамотности.

С 15 по 17 октября будет проведен олимпиадный зачет для школьников 7–11 классов. Ученики, прошедшие его успешно, смогут без дополнительных испытаний выйти в финал Всероссийской олимпиады “Высшая проба” Национального исследовательского университета “Высшая школа экономики” по профилю “Финансовая грамотность”. Победители олимпиады получат льготы при поступлении в вузы.

Прохождение личного зачета займет не более 20 минут, олимпиадного – не более 40 минут, семейного – не более 1 часа. Количество попыток не ограничено.

Подробности и регистрация – на сайте проекта finzachet.ru.



