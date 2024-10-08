Финансовые новости: Всероссийский онлайн-зачет Банка России по финансовой грамотности пройдет при поддержке Московской биржи

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
С 8 по 29 октября пройдет седьмой ежегодный Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности, организованный Банком России.
Участники зачета смогут проверить, насколько хорошо они ориентируются в финансовых вопросах, и получить рекомендации, которые помогут восполнить пробелы в знаниях. Успешно справившиеся с зачетом получат именные сертификаты.
Зачет можно пройти индивидуально или всей семьей. Количество и сложность заданий зависят от возраста участника. Задания подготовлены на основе конкретных жизненных ситуаций и помогают научиться принимать рациональные финансовые решения. Для тех, кто уверен в своих знаниях, есть продвинутый уровень сложности.
Для детей младшего школьного возраста разработаны интерактивные задания, которые в игровой форме познакомят с базовыми понятиями финансовой грамотности.
С 15 по 17 октября будет проведен олимпиадный зачет для школьников 7–11 классов. Ученики, прошедшие его успешно, смогут без дополнительных испытаний выйти в финал Всероссийской олимпиады “Высшая проба” Национального исследовательского университета “Высшая школа экономики” по профилю “Финансовая грамотность”. Победители олимпиады получат льготы при поступлении в вузы.
Прохождение личного зачета займет не более 20 минут, олимпиадного – не более 40 минут, семейного – не более 1 часа. Количество попыток не ограничено.
Подробности и регистрация – на сайте проекта finzachet.ru.
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.
https://www.moex.com/n73814