Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства предоставил инвесторам льготные инвесткредиты на строительство спортивных комплексов. Они будут возведены в рамках отраслевой схемы размещения таких объектов, утвержденной Москомспортом. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Программа льготного инвесткредитования действует с марта 2022 года. Фонд компенсирует промышленным предприятиям часть затрат на уплату процентов по кредитным договорам. В рамках программы такие компании могут получить до трех миллиардов рублей под три процента годовых на срок до трех лет.

«В июле 2024 года по решению Сергея Собянина действие программы льготного инвесткредитования было расширено на инвесторов, которые развивают городскую спортивную инфраструктуру. Застройщики могут получить до 500 миллионов рублей под три процента годовых на срок до трех лет. Сегодня в рамках этой программы готовится к открытию многофункциональный спортивный комплекс, также ведется строительство еще двух объектов — хоккейной арены и крытой спортплощадки с искусственным льдом», — рассказал Максим Ликсутов.

По условиям программы получить финансовую поддержку могут компании, которые строят футбольные поля, крытые катки, манежи, теннисные корты, бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы с универсальными спортивными залами и другие объекты для занятий спортом и физической культурой.

«С начала действия программы инвесторы привлекли свыше 700 миллионов рублей на реализацию трех новых проектов в сфере спорта. Планируется, что до 2030 года благодаря этой мере поддержки в столице появится до 300 спортивных объектов», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Так, в Олонецком проезде (владение 5/1а) планируется к открытию многофункциональный спортивный комплекс. В нем есть ледовое и футбольное поля, четыре крытых теннисных и один открытый корт с грунтовым покрытием. Площадь комплекса — восемь тысяч квадратных метров. Для этого проекта было привлечено более 180 миллионов рублей.

Этот же инвестор построит крытую хоккейную арену площадью 4,5 тысячи квадратных метров по адресу: Балаклавский проспект, дом 33. В ней расположатся две ледовые арены, тренажерный зал, зал хореографии. Для реализации этого проекта благодаря фонду инвестор привлек 280 миллионов рублей.

Фонд также поддержал строительство крытой спортивной площадки с искусственным льдом, которая появится по адресу: улица Крымский Вал, дом 9. Комплекс будет включать в себя ледовую арену, тренажерный зал и зал хореографии. Открытие запланировано на второй квартал 2025 года. Компания-застройщик привлекла почти 300 миллионов рублей.

Чтобы получить средства по льготной ставке, необходимо заключить кредитный договор, затем обратиться в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства. После одобрения заявки подписывается договор финансовой поддержки для компенсации части затрат на уплату процентов по кредиту. Далее, в зависимости от сроков списания процентов, на счет компании в банке, где открыт кредит, перечисляется необходимая сумма. Вся информация доступна на сайте фонда.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.mos.ru/news/item/144978073/

MIL OSI